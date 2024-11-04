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Posted 4 ноября, 08:51

Published 4 ноября, 08:51

Modified 4 ноября, 09:45

Updated 4 ноября, 09:45

Рыбак в Свердловской области поймал 26 судаков и щуку за один раз

Рыбак в Свердловской области поймал 26 судаков и щуку за один раз

4 ноября 2024, 08:51
Фото: Группа ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».
Рыбак в Свердловской области сумел поймать из водоема 26 судаков и щуку за один раз.

По словам свердловчанина, поклевки были злыми, иногда были повторные удары. В итоге мужчина смог поймать хороший улов за один раз, рассказали в группе ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».

Также рыбак сообщил, что поймать щуку было сложно. Всех выловленных подводных жителей он отпустил обратно в воду, чтобы они подросли.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге местные рыбаки поймали в пруду настоящего рака.

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