Рыбак в Свердловской области поймал 26 судаков и щуку за один раз

Posted 4 ноября, 08:51
Published 4 ноября, 08:51
Modified 4 ноября, 09:45
Updated 4 ноября, 09:45
По словам свердловчанина, поклевки были злыми, иногда были повторные удары. В итоге мужчина смог поймать хороший улов за один раз, рассказали в группе ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».
Также рыбак сообщил, что поймать щуку было сложно. Всех выловленных подводных жителей он отпустил обратно в воду, чтобы они подросли.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге местные рыбаки поймали в пруду настоящего рака.