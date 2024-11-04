Тело мужчины найдено в Екатеринбурге около завода

Posted 4 ноября, 12:16
Published 4 ноября, 12:16
Modified 4 ноября, 12:18
Updated 4 ноября, 12:18
Тело обнаружили прохожие. По предположению очевидцев, горожанин был бездомным, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».
Причина и обстоятельства смерти горожанина в данный момент неизвестны.
Напомним, 3 ноября 2024 года во Дворце молодежи в Екатеринбурге посетители обнаружили умершую девушку. Следов криминала не было.
Предположительно, екатеринбурженка находилась в бассейне и утонула. Более подробная информация о ее смерти неизвестна.