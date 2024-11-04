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Posted 4 ноября, 12:16

Published 4 ноября, 12:16

Modified 4 ноября, 12:18

Updated 4 ноября, 12:18

Тело мужчины найдено в Екатеринбурге около завода

Тело мужчины найдено в Екатеринбурге около завода

4 ноября 2024, 12:16
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге был обнаружен труп мужчины около предприятия «Уралмашзавод» 4 ноября 2024 года.

Тело обнаружили прохожие. По предположению очевидцев, горожанин был бездомным, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».

Причина и обстоятельства смерти горожанина в данный момент неизвестны.

Напомним, 3 ноября 2024 года во Дворце молодежи в Екатеринбурге посетители обнаружили умершую девушку. Следов криминала не было.

Предположительно, екатеринбурженка находилась в бассейне и утонула. Более подробная информация о ее смерти неизвестна.

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