В Екатеринбурге состоялся крестный ход в честь Дня народного единства

По информации от городской епархией, всего около 3,5 тыс. человек. Во главе шествия находился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он подчеркнул значимость дня для всех русских людей, отметив, что каждый участник приходит сюда с личными надеждами и просьбами. Для кого-то важно здоровье близких, участвующих в специальной военной операции, для других — возвращение утраченных ценностей и смыслов в общество. Священнослужитель призвал верующих объединиться вокруг общих целей и ценностей, напомнил о важности воспитания молодого поколения в духе христианской морали.