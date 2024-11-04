В Екатеринбурге состоялся крестный ход в честь Дня народного единства

Posted 4 ноября, 12:59
Published 4 ноября, 12:59
Modified 4 ноября, 13:01
Updated 4 ноября, 13:01
4 ноября в столице Урала, как и во многих других городах России, прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Одним из центральных событий стал крестный ход. Праздник объединил несколько тысяч россиян, собравшихся вместе для выражения своей веры.
По информации от городской епархией, всего около 3,5 тыс. человек. Во главе шествия находился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он подчеркнул значимость дня для всех русских людей, отметив, что каждый участник приходит сюда с личными надеждами и просьбами. Для кого-то важно здоровье близких, участвующих в специальной военной операции, для других — возвращение утраченных ценностей и смыслов в общество. Священнослужитель призвал верующих объединиться вокруг общих целей и ценностей, напомнил о важности воспитания молодого поколения в духе христианской морали.
Путь крестного хода пролегал от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. Перед началом шествия была проведена торжественная литургия в Свято-Троицком соборе, где собрались сотни прихожан, готовых принять участие в общем молитвенном действе.
Среди участников шествия можно было увидеть множество общественных активистов, чьи флаги поднимались над толпой. Присутствовали и сотрудники силовых структур, обеспечивавшие безопасность мероприятия. Звуки церковных колоколов сопровождали процессию на всем ее протяжении.
Завершением крестного хода стал праздничный молебен у Храма-на-Крови. Мероприятие прошло без происшествий.