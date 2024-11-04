В Свердловской области похолодает до -18 градусов

Posted 4 ноября, 11:13
Published 4 ноября, 11:13
Modified 4 ноября, 11:15
Updated 4 ноября, 11:15
Так, ночью 5 ноября температура опустится до -8 градусов. Днем также будет минусовая температура: столбики термометров будут на уровне не выше -6 градусов. В ночь на среду в северных районах возможно похолодание до -18 градусов, рассказали в УГМС.
Днем 6 ноября станет теплее до -7 градусов. Следующей ночью, 7 ноября, в области тоже будет холодно: температура опустится до -12… -17 градусов. Такая же ночная температура прогнозируется 8 ноября. Днем станет теплее до -8 градусов.
При этом осадков на этой неделе ожидается мало и только в некоторых районах. Порывы ветра иногда могут достигать 14-15 метров в секунду.
Напомним, 2 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле выпал небольшой снег.