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Posted 4 ноября, 11:13

Published 4 ноября, 11:13

Modified 4 ноября, 11:15

Updated 4 ноября, 11:15

В Свердловской области похолодает до -18 градусов

В Свердловской области похолодает до -18 градусов

4 ноября 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловскую область придут морозы до -18 градусов. Похолодание ожидается в ночь на 6 ноября 2024 года.

Так, ночью 5 ноября температура опустится до -8 градусов. Днем также будет минусовая температура: столбики термометров будут на уровне не выше -6 градусов. В ночь на среду в северных районах возможно похолодание до -18 градусов, рассказали в УГМС.

Днем 6 ноября станет теплее до -7 градусов. Следующей ночью, 7 ноября, в области тоже будет холодно: температура опустится до -12… -17 градусов. Такая же ночная температура прогнозируется 8 ноября. Днем станет теплее до -8 градусов.

При этом осадков на этой неделе ожидается мало и только в некоторых районах. Порывы ветра иногда могут достигать 14-15 метров в секунду.

Напомним, 2 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле выпал небольшой снег.

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