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Posted 4 ноября, 05:40

Published 4 ноября, 05:40

Modified 4 ноября, 05:42

Updated 4 ноября, 05:42

Ветер в Екатеринбурге сорвал с многоэтажки часть фасада

Ветер в Екатеринбурге сорвал с многоэтажки часть фасада

4 ноября 2024, 05:40
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге из-за порывов ветра у многоэтажного дома на Технической улице отпала облицовка.

Так, по словам очевидцев, от стены дома отвалился огромный кусок облицовки. Обрушившаяся часть фасада угодила в автомобиль и разбила окно, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Хозяйка пострадавшей машины позвонила застройщику. В компании ей сообщили, что возместят причиненный ущерб, а также порекомендовали жильцам не покидать дом.

Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные повредили остановку, которая находится на Привокзальной площади.

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