Ветер в Екатеринбурге сорвал с многоэтажки часть фасада

Posted 4 ноября, 05:40
Published 4 ноября, 05:40
Modified 4 ноября, 05:42
Updated 4 ноября, 05:42
Так, по словам очевидцев, от стены дома отвалился огромный кусок облицовки. Обрушившаяся часть фасада угодила в автомобиль и разбила окно, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Хозяйка пострадавшей машины позвонила застройщику. В компании ей сообщили, что возместят причиненный ущерб, а также порекомендовали жильцам не покидать дом.
Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные повредили остановку, которая находится на Привокзальной площади.