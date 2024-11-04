Ветер в Нижнем Тагиле сорвал обшивку балкона и уронил дерево

Балкон пострадал у жителей многоэтажки 3 ноября 2024 года. По словам очевидца, хозяева недавно сделали обшивку, однако во время порывов ветра почти все пострадало, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».