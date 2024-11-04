Ветер в Нижнем Тагиле сорвал обшивку балкона и уронил дерево

Posted 4 ноября, 06:44
Published 4 ноября, 06:44
Modified 4 ноября, 06:46
Updated 4 ноября, 06:46
Балкон пострадал у жителей многоэтажки 3 ноября 2024 года. По словам очевидца, хозяева недавно сделали обшивку, однако во время порывов ветра почти все пострадало, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Подписчики в комментариях предположили, что инцидент произошел не из-за ветра, а из-за того, что обшивка была сделана некачественно.
Хорошо, что не на голову кому-нибудь, — пишет одна из подписчиц.
В этот же день из-за ветра рухнуло на землю дерево. Это произошло на улице Оплетина в районе Выи. Вследствие данного происшествия местные жители остались без электричества, рассказали TagilCity.ru местные жители.
Напомним, в Екатеринбурге ветер сорвал с многоэтажного дома часть облицовки, которая рухнула на автомобиль и повредила стекло.