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Posted 4 ноября, 06:44

Published 4 ноября, 06:44

Modified 4 ноября, 06:46

Updated 4 ноября, 06:46

Ветер в Нижнем Тагиле сорвал обшивку балкона и уронил дерево

Ветер в Нижнем Тагиле сорвал обшивку балкона и уронил дерево

4 ноября 2024, 06:44
Фото: Группа ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
В Нижнем Тагиле из-за ветра пострадал балкон в Приречном районе, а также на Вые упало дерево.

Балкон пострадал у жителей многоэтажки 3 ноября 2024 года. По словам очевидца, хозяева недавно сделали обшивку, однако во время порывов ветра почти все пострадало, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Подписчики в комментариях предположили, что инцидент произошел не из-за ветра, а из-за того, что обшивка была сделана некачественно.

Хорошо, что не на голову кому-нибудь, — пишет одна из подписчиц.

В этот же день из-за ветра рухнуло на землю дерево. Это произошло на улице Оплетина в районе Выи. Вследствие данного происшествия местные жители остались без электричества, рассказали TagilCity.ru местные жители.

Напомним, в Екатеринбурге ветер сорвал с многоэтажного дома часть облицовки, которая рухнула на автомобиль и повредила стекло.

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