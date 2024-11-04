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Posted 4 ноября, 05:55

Published 4 ноября, 05:55

Modified 4 ноября, 05:57

Updated 4 ноября, 05:57

Завершены поиски пенсионера в Верхней Пышме

Завершены поиски пенсионера в Верхней Пышме

4 ноября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Верхней Пышме нашли мертвым 68-летнего местного жителя, который пропал 28 октября 2024 года.

Мужчину на протяжении нескольких дней искали волонтеры, рассказали в группе ВКонтакте областного отряда «Лиза Алерт».

Причина смерти свердловчанина на данный момент неизвестна. Известно, что ему была необходима медпомощь.

Напомним, в Свердловской области был найден мертвым местный житель, который бесследно исчез в июне 2024 года.

Мужчину нашли спустя месяц после пропажи, однако для установления личности эксперты провели исследование, результаты которого стали известны в октябре.

В Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи женщина
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