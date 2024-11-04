Завершены поиски пенсионера в Верхней Пышме

Posted 4 ноября, 05:55
Published 4 ноября, 05:55
Modified 4 ноября, 05:57
Updated 4 ноября, 05:57
Мужчину на протяжении нескольких дней искали волонтеры, рассказали в группе ВКонтакте областного отряда «Лиза Алерт».
Причина смерти свердловчанина на данный момент неизвестна. Известно, что ему была необходима медпомощь.
Напомним, в Свердловской области был найден мертвым местный житель, который бесследно исчез в июне 2024 года.
Мужчину нашли спустя месяц после пропажи, однако для установления личности эксперты провели исследование, результаты которого стали известны в октябре.