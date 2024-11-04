Житель Нижнего Тагила зарезал мужчину в баре

Posted 4 ноября, 06:26
Published 4 ноября, 06:26
Modified 4 ноября, 06:28
Updated 4 ноября, 06:28
С мужчинами за столом также сидела женщина. Посетители о чем-то разговаривали. По словам очевидцев, в какой-то момент один из мужчин стал бить другого, а затем вынул нож из кармана и несколько раз ударил им оппонента, пишет Е1.
После этого нападавший и его спутница покинули заведение. Пострадавший горожанин скончался. Вскоре злоумышленник был задержан.
Напомним, 1 июня 2023 года в Нижнем Тагиле местный житель избил до смерти свою сожительницу из-за того, что она спрятала от него алкоголь.