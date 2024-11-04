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Posted 4 ноября, 06:26

Published 4 ноября, 06:26

Modified 4 ноября, 06:28

Updated 4 ноября, 06:28

Житель Нижнего Тагила зарезал мужчину в баре

Житель Нижнего Тагила зарезал мужчину в баре

4 ноября 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney.
Посетитель бара «Континент» в Нижнем Тагиле убил ножом мужчину, с которым сидел за одним столом. Происшествие случилось 9 октября 2024 года.

С мужчинами за столом также сидела женщина. Посетители о чем-то разговаривали. По словам очевидцев, в какой-то момент один из мужчин стал бить другого, а затем вынул нож из кармана и несколько раз ударил им оппонента, пишет Е1.

После этого нападавший и его спутница покинули заведение. Пострадавший горожанин скончался. Вскоре злоумышленник был задержан.

Напомним, 1 июня 2023 года в Нижнем Тагиле местный житель избил до смерти свою сожительницу из-за того, что она спрятала от него алкоголь.

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