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Posted 4 ноября, 09:09

Published 4 ноября, 09:09

Modified 4 ноября, 09:49

Updated 4 ноября, 09:49

Житель Сухого Лога выманил у студенток более 1,5 млн на «ведение бизнеса» в игре

Житель Сухого Лога выманил у студенток более 1,5 млн на «ведение бизнеса» в игре

4 ноября 2024, 09:09
24-летний молодой человек из Сухого Лога обманом забрал у девушек более 1,5 миллиона рублей.

Молодой человек знакомился с девушками и, войдя к ним в доверие, просил у них крупные суммы денег. Свердловчанин рассказывал потерпевшим, что он занимается бизнесом в онлайн-игре Dota и деньги ему нужны якобы для покупки и реализации игровых предметов, пишет KU66.RU.

При этом аферист обещал, что вернет долг с процентами. Так, девушка, которая учится в одном из университетов Екатеринбурга, отправила злоумышленнику более 1,5 миллиона рублей. Перед этим они встречались почти полгода. Когда студентка поняла, что молодой человек ее обманул, она отправилась в полицию.

К этому моменту свердловчанин нашел еще одну потерпевшую, которая тоже одолжила ему немалую сумму. Полиция в настоящий момент разыскивает других девушек, которые могли пострадать от мошенника.

Напомним, ранее судимая жительница Екатеринбурга обманом забрала три миллиона рублей у массажистки, пообещав ей помочь купить квартиру.

Мошенники общаются со свердловчанами от имени главы УМВД Екатеринбурга
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