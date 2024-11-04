Житель Сухого Лога выманил у студенток более 1,5 млн на «ведение бизнеса» в игре

Posted 4 ноября, 09:09
Published 4 ноября, 09:09
Modified 4 ноября, 09:49
Updated 4 ноября, 09:49
Молодой человек знакомился с девушками и, войдя к ним в доверие, просил у них крупные суммы денег. Свердловчанин рассказывал потерпевшим, что он занимается бизнесом в онлайн-игре Dota и деньги ему нужны якобы для покупки и реализации игровых предметов, пишет KU66.RU.
При этом аферист обещал, что вернет долг с процентами. Так, девушка, которая учится в одном из университетов Екатеринбурга, отправила злоумышленнику более 1,5 миллиона рублей. Перед этим они встречались почти полгода. Когда студентка поняла, что молодой человек ее обманул, она отправилась в полицию.
К этому моменту свердловчанин нашел еще одну потерпевшую, которая тоже одолжила ему немалую сумму. Полиция в настоящий момент разыскивает других девушек, которые могли пострадать от мошенника.
Напомним, ранее судимая жительница Екатеринбурга обманом забрала три миллиона рублей у массажистки, пообещав ей помочь купить квартиру.