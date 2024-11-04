Житель Сухого Лога выманил у студенток более 1,5 млн на «ведение бизнеса» в игре

При этом аферист обещал, что вернет долг с процентами. Так, девушка, которая учится в одном из университетов Екатеринбурга, отправила злоумышленнику более 1,5 миллиона рублей. Перед этим они встречались почти полгода. Когда студентка поняла, что молодой человек ее обманул, она отправилась в полицию.