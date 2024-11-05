32-летний военный попался с наркотиками в Екатеринбурге

Posted 5 ноября, 16:43
Published 5 ноября, 16:43
Modified 5 ноября, 16:45
Updated 5 ноября, 16:45
В субботу, 3 ноября, военного задержали после того, как он достал закладку с наркотиками, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Все произошло в уральской столице в районе Семи Ключей. Выяснилось, что у мужчины уже есть шесть судимостей, последняя была погашена в августе 2022 года. Расследовать дело будет Военно-следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону.
Официальных комментариев от силовиков пока не поступало.
Ранее екатеринбурженка приехала рожать в медучреждение и взяла с собой два пакета наркотиков.