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Posted 5 ноября, 16:43

Published 5 ноября, 16:43

Modified 5 ноября, 16:45

Updated 5 ноября, 16:45

В Екатеринбурге задержали 32-летнего военнослужащего с наркотиками

32-летний военный попался с наркотиками в Екатеринбурге

5 ноября 2024, 16:43
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге задержали 32-летнего военнослужащего с наркотиками

В Екатеринбурге правоохранители задержали 32-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков. Выяснилось, что подозреваемый является военнослужащим.

В субботу, 3 ноября, военного задержали после того, как он достал закладку с наркотиками, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Все произошло в уральской столице в районе Семи Ключей. Выяснилось, что у мужчины уже есть шесть судимостей, последняя была погашена в августе 2022 года. Расследовать дело будет Военно-следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону.

Официальных комментариев от силовиков пока не поступало.

Ранее екатеринбурженка приехала рожать в медучреждение и взяла с собой два пакета наркотиков.

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#Дарья Бобровицкая#Задержание#Наркотики#Екатеринбург#Инцидент#Военнослужащий
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