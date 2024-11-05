Адвокат из Каменска-Уральского заявил о покушении

После произошедшего на место происшествия вызвали полицию. Барсуков предположил, что его заказали. Однако позже в пресс-службе МВД рассказали, что дырка в стекле образовалась не от огнестрельного оружия, а от рогатки или пневматики. Точный ответ о происхождении отверстия в окне будет дан позже.