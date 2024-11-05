Адвокат из Каменска-Уральского заявил о покушении

Posted 5 ноября, 13:54
Published 5 ноября, 13:54
Modified 5 ноября, 13:56
Updated 5 ноября, 13:56
Покушение, со слов адвоката, совершено 5 ноября. Неизвестный в дневное время выстрелил в окно кабинета Барсукова. Об этом сообщает ЕАН.
К счастью, никто не пострадал. Сергей в это время отсутствовал в офисе. Его помощница ушла на обеденный перерыв.
После произошедшего на место происшествия вызвали полицию. Барсуков предположил, что его заказали. Однако позже в пресс-службе МВД рассказали, что дырка в стекле образовалась не от огнестрельного оружия, а от рогатки или пневматики. Точный ответ о происхождении отверстия в окне будет дан позже.
Ранее в Екатеринбурге мать хотела убить новорожденного сына.