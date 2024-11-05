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Posted 5 ноября, 13:54

Published 5 ноября, 13:54

Modified 5 ноября, 13:56

Updated 5 ноября, 13:56

Адвокат из Каменска-Уральского заявил о покушении

Адвокат из Каменска-Уральского заявил о покушении

5 ноября 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney.
Известный свердловский адвокат Сергей Барсуков заявил, что его пытались убить.

Покушение, со слов адвоката, совершено 5 ноября. Неизвестный в дневное время выстрелил в окно кабинета Барсукова. Об этом сообщает ЕАН.

К счастью, никто не пострадал. Сергей в это время отсутствовал в офисе. Его помощница ушла на обеденный перерыв.

После произошедшего на место происшествия вызвали полицию. Барсуков предположил, что его заказали. Однако позже в пресс-службе МВД рассказали, что дырка в стекле образовалась не от огнестрельного оружия, а от рогатки или пневматики. Точный ответ о происхождении отверстия в окне будет дан позже.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Покушение#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Покушение на убийство
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