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Posted 5 ноября, 12:20

Published 5 ноября, 12:20

Modified 5 ноября, 12:22

Updated 5 ноября, 12:22

Актер Егор Корешков снимает фильм «Яма» в Екатеринбурге

Актер Егор Корешков снимает фильм «Яма» в Екатеринбурге

5 ноября 2024, 12:20
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге снимают захватывающий фильм. В съемках участвует известный актер.

В Екатеринбурге снимают кинокартину «Яма». Съемки проходят с 4 по 8 ноября. Сцены в основном снимают в театре музкомедии. Однако съемочная группа будет работать также в одном из баров города и на улицах столицы Среднего Урала.

Сюжет будет разворачиваться ночью на кладбище. Жизнь главного героя, трубача Олега, изменится до неузнаваемости в эту роковую ночь.

Данная кинокартина дебютная для Егора Корешкова и выпускная работа учеников «Школы кино-2024». Об этом сообщает киностудия в социальных сетях.

Ранее в Свердловской области начались съемки короткометражных фильмов о войне в Афганистане.

В Екатеринбург съехались известные актеры на съемки фильма-сказки
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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Фильм#Екатеринбург#Съемки фильма
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