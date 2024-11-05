Актер Егор Корешков снимает фильм «Яма» в Екатеринбурге

Posted 5 ноября, 12:20
Published 5 ноября, 12:20
Modified 5 ноября, 12:22
Updated 5 ноября, 12:22
В Екатеринбурге снимают кинокартину «Яма». Съемки проходят с 4 по 8 ноября. Сцены в основном снимают в театре музкомедии. Однако съемочная группа будет работать также в одном из баров города и на улицах столицы Среднего Урала.
Сюжет будет разворачиваться ночью на кладбище. Жизнь главного героя, трубача Олега, изменится до неузнаваемости в эту роковую ночь.
Данная кинокартина дебютная для Егора Корешкова и выпускная работа учеников «Школы кино-2024». Об этом сообщает киностудия в социальных сетях.
Ранее в Свердловской области начались съемки короткометражных фильмов о войне в Афганистане.