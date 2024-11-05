Дерево рухнуло на тротуар на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted 5 ноября, 04:11
Published 5 ноября, 04:11
Modified 5 ноября, 04:13
Updated 5 ноября, 04:13
По словам очевидцев, во время падения дерева никто не пострадал только чудом, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
После падения прошло несколько дней, однако, как рассказали местные жители, дерево до сих пор никто не убрал, из-за чего горожанам приходится его обходить.
Напомним, 3 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле в районе Выи из-за порывов ветра упало дерево, из-за чего местные жители остались без света.