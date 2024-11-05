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Posted 5 ноября, 04:11

Published 5 ноября, 04:11

Modified 5 ноября, 04:13

Updated 5 ноября, 04:13

Дерево рухнуло на тротуар на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Дерево рухнуло на тротуар на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

5 ноября 2024, 04:11
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
В Нижнем Тагиле дерево рухнуло на пешеходный участок дороги в районе Тагилстроя. Инцидент произошел на Гвардейском бульваре.

По словам очевидцев, во время падения дерева никто не пострадал только чудом, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

После падения прошло несколько дней, однако, как рассказали местные жители, дерево до сих пор никто не убрал, из-за чего горожанам приходится его обходить.

Напомним, 3 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле в районе Выи из-за порывов ветра упало дерево, из-за чего местные жители остались без света.

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