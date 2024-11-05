Фиалки цветут круглый год и не чахнут: осенью добавляю в грунт всего две ложки

Фиалки имеют широкий спектр окрасок — от насыщенных фиолетовых и синих до нежных розовых и белых, что делает их визуально привлекательными. Их лепестки часто сложены в симметричные узоры, создающие гармоничную и элегантную форму. Одним словом, фиалки — это идеальные комнатные растения. Однако есть несколько нюансов, которые следует учитывать при уходе за этими красавицами.