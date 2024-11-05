Фиалки цветут круглый год и не чахнут: осенью добавляю в грунт всего две ложки

Posted 5 ноября, 14:20
Published 5 ноября, 14:20
Modified 5 ноября, 14:22
Updated 5 ноября, 14:22
Фиалки имеют широкий спектр окрасок — от насыщенных фиолетовых и синих до нежных розовых и белых, что делает их визуально привлекательными. Их лепестки часто сложены в симметричные узоры, создающие гармоничную и элегантную форму. Одним словом, фиалки — это идеальные комнатные растения. Однако есть несколько нюансов, которые следует учитывать при уходе за этими красавицами.
Например, фиалки не любят жесткую воду — отложения солей очень плохо влияют на грунт, поэтому желательно использовать только отфильтрованную мягкую воду. Также это растение следует поливать только под корень. Если вода попадает на листья, то они начинают загнивать. Кроме того, фиалкам нужен яркий, но рассеянный свет, так как прямые солнечные лучи обжигают листья.
Очень важно выбрать для фиалок правильную подкормку. Эксперт портала «Хибины», агроном и цветовод Ксения Давыдова предлагает подкормить ее необычным удобрением — древесным углем.
При пересадке или размножении фиалок внесите немного измельченного древесного угля в землю. Хватит и 1−2 столовых ложек на 1 кг почвы. Высаживайте растения в получившийся питательный грунт, — рекомендовала эксперт.
Фиалки можно регулярно подкармливать и специализированными удобрениями, которые будут обеспечивать правильное соотношение азота, фосфора и калия. Также прекрасно подходит для этой цели вода, настоянная на банановой кожуре.
Удобрять фиалки следует раз в 2-3 недели в период активного роста и цветения (весной и летом). В осенне-зимний период частоту подкормок можно уменьшить до одного раза в месяц или даже реже.
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