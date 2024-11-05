Химией в доме больше не пахнет, а пол сияет: как безопасно вымыть ламинат и линолеум

Posted 5 ноября, 14:49
Published 5 ноября, 14:49
Modified 5 ноября, 14:51
Updated 5 ноября, 14:51
Агрессивные чистящие средства легко повреждают деликатные поверхности, особенно паркет и ламинат. На линолеум они также воздействуют не лучшим образом: он становится тусклым и блеклым. Натуральные средства, как правило, более щадящие и продлевают срок службы таких покрытий.
Эксперты «Нашей газеты» предлагают мыть пол только натуральными средствами. Идеально подойдет для этих целей раствор черного чая.
Черный чай содержит вещества, которые помогают бороться с микробами и грибками, что делает его отличным средством для очистки пола, — констатируют специалисты по клинингу.
Возьмите около 10 чайных пакетиков черного чая и залейте их двумя литрами горячей воды. Дайте чаю настояться в течение 10-15 минут. Уберите чайные пакетики из воды и дайте раствору немного остыть, чтобы он был теплым, но не горячим.
Сначала пройдитесь пылесосом или подметите пол, чтобы убрать пыль и крупный мусор. Прежде чем наносить чай на весь пол, протестируйте его на небольшом участке и убедитесь, что он не оставляет повреждений.
Этот метод подходит только для темного ламината и линолеума. Не используйте чайный раствор на светлых покрытиях, так как он может оставить пятна, — предупреждают эксперты.
Смочите мягкую ткань или швабру в чайном растворе, хорошо отожмите, чтобы убрать лишнюю жидкость, и аккуратно протрите пол. Ламинат и паркет нельзя сильно мочить, так как покрытие разбухнет и деформируется.
Протрите чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки чая. Дайте полу высохнуть естественным образом или вытрите его насухо. При желании можно натереть пол специальным средством для дополнительного блеска. Этот метод хорошо подходит для деревянных полов, так как дубильные вещества в черном чае могут помочь подчеркнуть их натуральный цвет и скрыть мелкие царапины.
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