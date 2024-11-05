Химией в доме больше не пахнет, а пол сияет: как безопасно вымыть ламинат и линолеум

Протрите чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки чая. Дайте полу высохнуть естественным образом или вытрите его насухо. При желании можно натереть пол специальным средством для дополнительного блеска. Этот метод хорошо подходит для деревянных полов, так как дубильные вещества в черном чае могут помочь подчеркнуть их натуральный цвет и скрыть мелкие царапины.