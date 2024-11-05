Иномарка в Екатеринбурге разнес шумовое ограждение и вылетел на трамвайные пути

Posted 5 ноября, 05:54
Published 5 ноября, 05:54
Modified 5 ноября, 05:56
Updated 5 ноября, 05:56
Кроме вышеуказанной иномарки в аварию на улице Вильгельма де Геннина попали еще несколько автомобилей, пишет Е1.
Сообщается, что из-за Porsche, оказавшегося на путях, встало трамвайное движение. Обстоятельства данного дорожного происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 4 ноября 2024 года на перекрестке в центре Екатеринбурга легковая машина вылетела на тротуар и въехала в металлическое ограждение.