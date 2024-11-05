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Posted 5 ноября, 05:54

Published 5 ноября, 05:54

Modified 5 ноября, 05:56

Updated 5 ноября, 05:56

Иномарка в Екатеринбурге разнес шумовое ограждение и вылетел на трамвайные пути

Иномарка в Екатеринбурге разнес шумовое ограждение и вылетел на трамвайные пути

5 ноября 2024, 05:54
Фото: Е1.
Автомобиль Porsche в Академическом районе Екатеринбурга разгромил шумовое ограждение и выехал на трамвайные пути. ДТП случилось утром 5 ноября 2024 года.

Кроме вышеуказанной иномарки в аварию на улице Вильгельма де Геннина попали еще несколько автомобилей, пишет Е1.

Сообщается, что из-за Porsche, оказавшегося на путях, встало трамвайное движение. Обстоятельства данного дорожного происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 4 ноября 2024 года на перекрестке в центре Екатеринбурга легковая машина вылетела на тротуар и въехала в металлическое ограждение.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#ЧП#Трамвайные пути#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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