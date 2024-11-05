Из Тагила на СВО отправилась партия тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

За прошлый год УВЗ, который входит в состав корпорации «Ростех», серьезно нарастил выпуск «Солнцепеков». Это удалось сделать за счет расширения производственных мощностей и перевод сотрудников на работу в две смены. Также руководству Уралвагонзавода удалось увеличить штат сотрудников.