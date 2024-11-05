Из Тагила на СВО отправилась партия тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

Posted 5 ноября, 15:47
Published 5 ноября, 15:47
Modified 5 ноября, 15:49
Updated 5 ноября, 15:49
Новое оружие было модифицировано: конструкторы УВЗ учли пожелания военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, информирует пресс-служба предприятия в соцсетях.
Перед отправкой на фронт машины прошли серьезные испытания, в том числе были проверены ходовые качества.
За прошлый год УВЗ, который входит в состав корпорации «Ростех», серьезно нарастил выпуск «Солнцепеков». Это удалось сделать за счет расширения производственных мощностей и перевод сотрудников на работу в две смены. Также руководству Уралвагонзавода удалось увеличить штат сотрудников.
Ранее эффективность «Солнцепеков» в ходе форума в Туле оценил президент Владимир Путин.
Накануне 88-летия УВЗ предприятие посетил новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.