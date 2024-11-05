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Posted 5 ноября, 15:47

Published 5 ноября, 15:47

Modified 5 ноября, 15:49

Updated 5 ноября, 15:49

Новая партия огнеметов «Солнцепек» отправилась на СВО с тагильского УВЗ

Из Тагила на СВО отправилась партия тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

5 ноября 2024, 15:47
Фото: 1MI.

Новая партия огнеметов «Солнцепек» отправилась на СВО с тагильского УВЗ

Новые «Солнцепеки» отправились в зону боевых действий на Украину. Партию тяжелых огнеметов выпустило тагильское предприятие Уралвагонзавод.

Новое оружие было модифицировано: конструкторы УВЗ учли пожелания военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, информирует пресс-служба предприятия в соцсетях.

Перед отправкой на фронт машины прошли серьезные испытания, в том числе были проверены ходовые качества.

За прошлый год УВЗ, который входит в состав корпорации «Ростех», серьезно нарастил выпуск «Солнцепеков». Это удалось сделать за счет расширения производственных мощностей и перевод сотрудников на работу в две смены. Также руководству Уралвагонзавода удалось увеличить штат сотрудников.

Ранее эффективность «Солнцепеков» в ходе форума в Туле оценил президент Владимир Путин.

Накануне 88-летия УВЗ предприятие посетил новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

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