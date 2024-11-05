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Posted 5 ноября, 09:31

Published 5 ноября, 09:31

Modified 7 ноября, 09:58

Updated 7 ноября, 09:58

Канадские ученые назвали самый интеллектуальный жанр музыки

5 ноября 2024, 09:31
Канадская компания Prodigy Education провела исследование, в ходе которого выяснилось, что тексты песен в стиле метал являются наиболее насыщенными в лексическом плане.

После метала по уровню разнообразия используемых слов следуют рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка, пишет amic.ru.

Среди наиболее часто встречающихся слов в метал-песнях можно выделить «любовь», «знаю», «время», «хорошо», «хочу», «видеть», «говорить», «ночь», «сердце» и «чувствую».

Наибольшее разнообразие лексики было отмечено у коллективов Black Sabbath и Pink Floyd (52%), на втором месте — американская метал-группа Slayer (51%), а на третьем — джазовая исполнительница Laufey (48%).

В исследовании также были рассмотрены творчество Брюса Спрингстина, Боба Дилана, Джимми Хендрикса и Eagles. Всего было проанализировано творчество 20 исполнителей.

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