Канадские ученые назвали самый интеллектуальный жанр музыки

Posted 5 ноября, 09:31
Published 5 ноября, 09:31
Modified 7 ноября, 09:58
Updated 7 ноября, 09:58
После метала по уровню разнообразия используемых слов следуют рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка, пишет amic.ru.
Среди наиболее часто встречающихся слов в метал-песнях можно выделить «любовь», «знаю», «время», «хорошо», «хочу», «видеть», «говорить», «ночь», «сердце» и «чувствую».
Наибольшее разнообразие лексики было отмечено у коллективов Black Sabbath и Pink Floyd (52%), на втором месте — американская метал-группа Slayer (51%), а на третьем — джазовая исполнительница Laufey (48%).
В исследовании также были рассмотрены творчество Брюса Спрингстина, Боба Дилана, Джимми Хендрикса и Eagles. Всего было проанализировано творчество 20 исполнителей.