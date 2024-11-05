Канадские ученые назвали самый интеллектуальный жанр музыки

Канадская компания Prodigy Education провела исследование, в ходе которого выяснилось, что тексты песен в стиле метал являются наиболее насыщенными в лексическом плане.

После метала по уровню разнообразия используемых слов следуют рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка, пишет amic.ru. Среди наиболее часто встречающихся слов в метал-песнях можно выделить «любовь», «знаю», «время», «хорошо», «хочу», «видеть», «говорить», «ночь», «сердце» и «чувствую». Наибольшее разнообразие лексики было отмечено у коллективов Black Sabbath и Pink Floyd (52%), на втором месте — американская метал-группа Slayer (51%), а на третьем — джазовая исполнительница Laufey (48%). В исследовании также были рассмотрены творчество Брюса Спрингстина, Боба Дилана, Джимми Хендрикса и Eagles. Всего было проанализировано творчество 20 исполнителей.