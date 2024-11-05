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Posted 5 ноября, 14:48

Published 5 ноября, 14:48

Modified 5 ноября, 14:50

Updated 5 ноября, 14:50

В Екатеринбурге мигрант из Таджикистана получил тяжелые травмы на стройке

Мигрант из Таджикистана сломал позвоночник на стройке в Екатеринбурге

5 ноября 2024, 14:48
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге мигрант из Таджикистана получил тяжелые травмы на стройке

Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге приезжий из Таджикистана получил на стройке тяжелые травмы и был госпитализирован.

25-летний Маночер Назиров пострадал в результате обрушения железобетонных конструкций, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. В ведомстве начали проверку.

Инцидент произошел на улице Космонавтов в Орджоникидзовском районе. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №23, где ему диагностировали закрытый перелом пояснично-грудного отдела позвоночника.

Следователи намерены установить, соблюдались ли на строящемся объекте необходимые меры безопасности. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. С травмированным мужчиной работает участковый уполномоченный, который должен восстановить ход событий.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Рабочий#Мигранты#Таджикистан#СК РФ#Производственная травма#18+#Екатеринбург#Инцидент
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