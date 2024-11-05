Мигрант из Таджикистана сломал позвоночник на стройке в Екатеринбурге

Posted 5 ноября, 14:48
Published 5 ноября, 14:48
Modified 5 ноября, 14:50
Updated 5 ноября, 14:50
25-летний Маночер Назиров пострадал в результате обрушения железобетонных конструкций, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. В ведомстве начали проверку.
Инцидент произошел на улице Космонавтов в Орджоникидзовском районе. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №23, где ему диагностировали закрытый перелом пояснично-грудного отдела позвоночника.
Следователи намерены установить, соблюдались ли на строящемся объекте необходимые меры безопасности. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. С травмированным мужчиной работает участковый уполномоченный, который должен восстановить ход событий.
В Качканаре после гибели рабочих было уволено руководство ЕВРАЗ КГОКа.