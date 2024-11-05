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Posted 5 ноября, 08:52

Published 5 ноября, 08:52

Modified 5 ноября, 08:54

Updated 5 ноября, 08:54

Многодетным жительницам Свердловской области раздадут квартиры и машины

Многодетным жительницам Свердловской области раздадут квартиры и машины

5 ноября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney.
Многодетные женщины в Свердловской области получат квартиры, телефоны, автомобили и мотоциклы «Урал» от викторины «Опорный край», которая проводит допэтап.

Для вручения подарков жительницы региона должны в течение 10 дней в ноябре этого года пройти процедуру регистрации на портале розыгрыша и получить номер, который у каждой участницы свой, рассказали организаторы мероприятия.

В конце ноября выберут свердловчанок, которым достанутся вышеупомянутые подарки. При этом есть несколько критериев для отбора победительниц.

Для того, чтобы победить, женщины должны были участвовать в предыдущем этапе, который был весной, а также иметь свердловский знак отличия «Материнской доблести».

Напомним, викторина «Опорный край» проводилась в Свердловской области в честь юбилея региона с 15 по 18 марта 2024 года.

Жительница Невьянска выиграла машину в викторине «Опорный край»
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