Многодетным жительницам Свердловской области раздадут квартиры и машины

Posted 5 ноября, 08:52
Published 5 ноября, 08:52
Modified 5 ноября, 08:54
Updated 5 ноября, 08:54
Для вручения подарков жительницы региона должны в течение 10 дней в ноябре этого года пройти процедуру регистрации на портале розыгрыша и получить номер, который у каждой участницы свой, рассказали организаторы мероприятия.
В конце ноября выберут свердловчанок, которым достанутся вышеупомянутые подарки. При этом есть несколько критериев для отбора победительниц.
Для того, чтобы победить, женщины должны были участвовать в предыдущем этапе, который был весной, а также иметь свердловский знак отличия «Материнской доблести».
Напомним, викторина «Опорный край» проводилась в Свердловской области в честь юбилея региона с 15 по 18 марта 2024 года.