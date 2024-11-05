Не пускают с коляской, ездят не по времени: тагильчане жалуются на перевозчиков

Автор одного из постов в соцсетях рассказывал о том, как один иностранный специалист, работая водителем автобуса, не пустил в салон девушку с ребенком, который был в коляске. Водитель просто закрыл двери прямо перед носом молодой мамы. Свой поступок мужчина объяснил тем, что в салоне с колясками находиться нельзя. Его не смутила ни плохая погода, ни возмущение других пассажиров, ни то, что следующего автобуса ей придется ждать почти полчаса.