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Posted 5 ноября, 08:13

Published 5 ноября, 08:13

Modified 5 ноября, 08:48

Updated 5 ноября, 08:48

Жители Нижнего Тагила массово жалуются на трафик автобусов

Не пускают с коляской, ездят не по времени: тагильчане жалуются на перевозчиков

5 ноября 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Нижнего Тагила массово жалуются на трафик автобусов

В Нижнем Тагиле остро ощущается нехватка водителей общественного транспорта. Из-за этого автобусы ходят нерегулярно, не соблюдая расписание. Кроме того, некоторые водители ведут себя неподобающе, используя грубые выражения в адрес пассажиров.

В интернете жители Нижнего Тагила активно делятся своим недовольством по поводу работы общественного транспорта и поведения водителей. В большинстве случаев речь идет о частных перевозчиках. Уже который месяц с автобусами и их водителями связаны десятки историй и случаев, переходящих всякие нормы приличия, а в иных случаях и человечность. Например, одна из женщин рассказала в социальных сетях, что ей пришлось долго ждать автобус, который должен был поехать по маршруту №1. Кроме того, когда пассажиры попросили водителя остановиться, он начал возмущаться и даже использовал ненормативную лексику.

Мало того, что маршрут № 1 ходит плохо, долго приходится ждать. Так ещё когда пришел и мы поехали, нам нужно было выйти на остановке «Хлебозавод», а ехали мы с Тагилстроя, в ответ шофер пробормотал, мол, ему светит светофор, а мы придумали выходить. И матом начал ворчать. В итоге остановил, но при выходе я вышла первая, а муж второй, и в этот момент он закрывает двери. Моего мужа прижало дверями, — написала жительница Нижнего Тагила, Алена.
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Некоторые жители Нижнего Тагила не могут смириться с тем, что водители стали вести себя так странно по отношению к расписанию их маршрутов. Если пару лет назад ещё можно было дождаться автобуса даже в 23:00, то сейчас ситуация только ухудшилась. Такое ощущение, что теперь именно водители определяют время начала и окончания рабочего дня.

Время 21:50. Жду маршрутку в районе ж/д вокзала. Подъезжает 5-й маршрут. Водитель сказал, что поедет до бывшего кинотеатра «Урал». Я спросила, кто меня повезет, ведь это, наверное, последняя маршрутка. Водитель попросил закрыть двери и не орать. Я отказалась закрывать двери, сказала, чтобы закрывал сам. Водитель послал меня. Я живу между столовой на Лебяжке и «Домом книги» на Вые. Раньше всегда в это время уезжала, — написала тагильчанка Татьяна.

Автор одного из постов в соцсетях рассказывал о том, как один иностранный специалист, работая водителем автобуса, не пустил в салон девушку с ребенком, который был в коляске. Водитель просто закрыл двери прямо перед носом молодой мамы. Свой поступок мужчина объяснил тем, что в салоне с колясками находиться нельзя. Его не смутила ни плохая погода, ни возмущение других пассажиров, ни то, что следующего автобуса ей придется ждать почти полчаса.

2 ноября. Сегодня в 12:04 на остановке конечная на Тагилстрое водитель не пустил девушку с коляской в салон и закрыл двери прямо перед ее носом. Девушка возвращалась с поликлиники с простывшим ребенком, после этого ей пришлось ждать 20 минут в такую погоду трамвай, водитель был нерусский, и кричал что с коляской нельзя, — негодует один из тагильчан.

Журналист издания TagilCity.ru связался с представителями одной из фирм-перевозчиков в Нижнем Тагиле, чтобы получить комментарий по этой ситуации. Специалист заверил, что не существует ни закона, ни тем более какого-либо распоряжения, запрещающего проезд в автобусе пассажирам с колясками, будь то женщины или мужчины. Даже если в транспортном средстве не предусмотрен специальный пандус либо нет низкого пола, водитель не имеет законного права не впускать в салон с коляской.

Даже если в автобусе нет низких ступенек или пандуса, всегда можно попросить ближайших мужчин о помощи. Это говорит о том, что нет никаких запретов на провоз колясок в салоне с пассажирами. При этом не важно, имеет коляска складывающуюся конструкцию или нет, — прокомментировали ситуацию представители фирмы-перевозчика.

Согласно Закону N 259-ФЗ от 08.11.2007 статья №22 данного закона позволяет провозить в автобусе ручную кладь, к которой также относится детская коляска. Таким образом, родители вправе перевозить грудного ребенка и габаритный багаж. В статье 21 указывается максимальный возраст детей, которым разрешено пользоваться услугами транспорта бесплатно. По минимальному возрасту ограничений нет, следовательно, в автобусе можно возить ребенка с самого его рождения.

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