Ностальгия за деньги: какой декор из СССР продают жители Свердловской области

В советскую эпоху фарфоровые фигурки были очень популярными элементами декора. Они изображали разнообразные сцены из повседневной жизни, а также героев сказок и мультфильмов. Сегодня такие статуэтки можно найти как в антикварных магазинах, так и в популярных интернет-магазинах. На сайтах объявлений можно увидеть предложения как за 1 тысячу рублей, так и за 5 тысяч.