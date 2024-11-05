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Posted 5 ноября, 10:32

Published 5 ноября, 10:32

Modified 5 ноября, 10:34

Updated 5 ноября, 10:34

Фарфоровые фигурки, книги и плакаты времен СССР продаются в Свердловской области

Ностальгия за деньги: какой декор из СССР продают жители Свердловской области

5 ноября 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney.

Фарфоровые фигурки, книги и плакаты времен СССР продаются в Свердловской области

Сегодня советский стиль снова набирает популярность среди дизайнеров интерьеров и коллекционеров. В интернете можно найти множество уникальных товаров для декора, которые переносят нас в эпоху СССР. Какие же предметы из ушедшей эпохи продают на известных сайтах объявлений в Свердловской области.

Советский декор в интернете: путешествие в прошлое

Ретро-стиль приобретает всё большую популярность не только среди людей, которые помнят времена СССР, но и у молодежи, которая начинает ценить винтажные вещи за их уникальность и аутентичность. Интернет-магазины предлагают широкий выбор товаров для украшения дома, которые напоминают о жизни в СССР. На популярных сайтах объявлений можно найти разнообразные варианты вещей, которые смогут порадовать любого коллекционера. От фарфоровых статуэток до плакатов — каждый предмет может стать настоящим украшением вашего интерьера или приятным напоминанием, которое вызовет ностальгию.

Фарфоровые статуэтки

В советскую эпоху фарфоровые фигурки были очень популярными элементами декора. Они изображали разнообразные сцены из повседневной жизни, а также героев сказок и мультфильмов. Сегодня такие статуэтки можно найти как в антикварных магазинах, так и в популярных интернет-магазинах. На сайтах объявлений можно увидеть предложения как за 1 тысячу рублей, так и за 5 тысяч.

В период существования СССР создавались различные серии статуэток, каждая из которых имела свой уникальный стиль и тематику. Например, серия «Балерина» от ЛФЗ стала настоящим символом советской эпохи.

Фарфоровые статуэткиФарфоровые статуэтки
Фарфоровые статуэткиФарфоровые статуэтки
Фарфоровые статуэткиФарфоровые статуэтки
Фарфоровые статуэткиФарфоровые статуэтки
Фарфоровые статуэтки. Фото: Авито

Плакаты и постеры

Плакатное искусство в Советском Союзе занимало особое место в распространении идей коммунизма, патриотизма и трудовых достижений. Плакаты создавались для различных целей: от агитации за участие в выборах до пропаганды трудовой дисциплины и здорового образа жизни. Для любителей советской печати стоимость плакатов начинается от 500 рублей и обычно не превышает 1,5 тысячи.

Некоторые плакаты были выпущены ограниченными тиражами или сохранились в единичных экземплярах, что увеличивает их ценность на рынке антиквариата. Особенно высоко ценятся плакаты, созданные в первые десятилетия после революции, а также те, которые связаны с важными историческими событиями или подписаны известными художниками.

Школьный плакат анатомии 1965 годШкольный плакат анатомии 1965 год
Школьный плакат анатомии 1965 годШкольный плакат анатомии 1965 год
Школьный плакат анатомии 1965 годШкольный плакат анатомии 1965 год
Школьный плакат анатомии 1965 год. Фото: Авито

Часы с кукушкой

Часы с кукушкой — это не только символ советской эпохи, но и настоящий арт-объект. Выполненные в классическом стиле, они украшались деревянными резными элементами и издавали характерный звук кукушки, возвещая о наступлении нового часа. Сегодня эти часы вновь обретают популярность благодаря своему необычному дизайну и ностальгическому звучанию. На популярном сайте объявлений можно найти предложения о продаже таких часов по ценам от 1 тысячи до 15 тысяч рублей.

Часы с кукушкой Часы с кукушкой
Часы с кукушкой Часы с кукушкой
Часы с кукушкой Часы с кукушкой
Часы с кукушкойЧасы с кукушкой
Часы с кукушкой . Фото: Авито
Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле
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Посуда

Посуда советских времен отличается своей простотой и функциональностью. Чайные сервизы, столовые приборы и кухонная утварь часто имеют минималистичный дизайн, который идеально подходит для современного интерьера. В Свердловской области на популярных сайтах объявлений не так много, те, что есть, продаются в диапазоне 300-1500 тысячи рублей.

Посуда из СССР Посуда из СССР
Посуда из СССРПосуда из СССР
Посуда из СССР Посуда из СССР
Посуда из СССРПосуда из СССР
Посуда из СССР . Фото: Авито

Книги и журналы

Книги и журналы времён СССР представляют собой не только источники информации, но и настоящие произведения искусства. Многие коллекционеры с удовольствием собирают редкие издания, чтобы украсить ими свои библиотеки или рабочие кабинеты. К сожалению, в настоящее время приобрести оригинальные книги становится всё сложнее. На популярных сайтах объявлений можно увидеть, что за некоторые старые экземпляры просят до 1,5 тысяч рублей.

КнигиКниги
Какие товары из СССР продают жители Нижнего Тагила: обзор предметов ушедшей эпохи
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Предметы быта

Предметы повседневного обихода, такие как радиоприемники, телевизоры, телефоны и даже швейные машинки, настольные лампы или мелкие бытовые вещи на кухню, также находят свое место в современных интерьерах. Эти вещи не только выполняют свою функцию, но и служат напоминанием о прошлом, добавляя интерьеру нотку ностальгии. Разброс цен на такие предметы небольшой, до тысячи рублей.

Многие предметы быта из СССР отличались оригинальным дизайном и функциональностью. Даже самые простые вещи, такие как чайники, часы или столовые приборы, могли иметь необычные формы и цвета. Коллекция таких вещей может стать настоящим украшением дома.

Настольная лампа Настольная лампа
Набор для специй Набор для специй
СахарницаСахарница
Настольная лампа . Фото: Авито
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