Почти неделю октября жители Нижнего Тагила дышали угарным газом и оксидом азота

Так, 14 октября оксид азота был пойман дважды — около 8 утра, а затем и вечером. Концентрация составила 1,1 ПДК. Днем позже, 15 октября, судя по официальным данным Уральского УГМС, оказался настоящим испытанием для тагильчан: оксид азота и оксид углерода улавливали минимум 8 раз. И все разы — на Красном Камне. Превышения содержания угарного газа варьировались от 1,02 до 1,3 ПДК, а оксида азота — до 1,8 ПДК.