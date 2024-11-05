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Posted 5 ноября, 11:39

Published 5 ноября, 11:39

Modified 5 ноября, 11:42

Updated 5 ноября, 11:42

Почти неделю октября жители Нижнего Тагила дышали угарным газом и оксидом азота

Почти неделю октября жители Нижнего Тагила дышали угарным газом и оксидом азота

5 ноября 2024, 11:39
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Выбросы
Шесть дней октября жители Нижнего Тагила были вынуждены дышать вредными веществами с превышением. Среди «популярных» веществ — оксид углерода и оксид азота. Самый грязный район — Красный Камень.

Впервые нарушение нормативов в прошлом месяце было зафиксировано 8 октября. В этот день «Уральское УГМС» отчиталось о повышенном уровне загрязнения. Было установлено, что оксид углерода достиг значения в 2,1 раза больше установленной нормы — 5 мг/куб.м. Значит, в этот день содержание угарного газа в Нижнем Тагиле составило 10,5 мг/куб.м.

Если человек в большом количестве будет вдыхать оксид углерода, это может вызвать у него головную боль, головокружение, тахикардию. И даже судороги и потерю сознания. Этот газ может образовать не только в процессе быта, но и на производствах, где обжигают и нагревают материалы, — пояснил редакции TagilCity.ru преподаватель химии одной из тагильских школ Анатолий А.
Оксид углерода превышал нормативы в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 21 октября
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Затем, начиная с 14 по 17 октября включительно воздухе Нижнего Тагила присутствовал и оксид углерода, и оксид азота. Обо всем по порядку.

Так, 14 октября оксид азота был пойман дважды — около 8 утра, а затем и вечером. Концентрация составила 1,1 ПДК. Днем позже, 15 октября, судя по официальным данным Уральского УГМС, оказался настоящим испытанием для тагильчан: оксид азота и оксид углерода улавливали минимум 8 раз. И все разы — на Красном Камне. Превышения содержания угарного газа варьировались от 1,02 до 1,3 ПДК, а оксида азота — до 1,8 ПДК.

Оксид азота превышал нормативы в 1,8 раза в Нижнем Тагиле 15 октября
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16 числа все там же, на Красном Камне, датчики приборов продолжали улавливать оксид азота. В этот день вещество превысило норму в 1,6 раза.

17 октября оказалось самым богатым на вещества-загрязнители. Нормы нарушались по обоим веществам: по NO — до 2,1 ПДК, по CO — до 1,04 ПДК.

Оксид азота представляет собой бесцветный газ без запаха. Известно, что он может вызвать кислородное голодание, паралич и судороги. Оксид азота может окислится до более опасного вещества, который вы замеряете прибором, — диоксида азота, — отметил химик.

Спустя короткий период угарный газ вновь попал в датчики газоанализаторов 21 октября. И вновь на Красном Камне около 10 утра он превысил норму в 1,5 раза.

Напомним, 11 октября в Нижнем Тагиле произошел выброс с ЕВРАЗ НТМК, который привлек внимание общественности — экс-депутат Леонид Мартюшев обратился в природоохранную прокуратуру.

Оксид азота превышал нормативы в 2,1 раза в Нижнем Тагиле 8 октября
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Нарушение#Выбросы#Вредные вещества#УГМС#Екатеринбург#Превышение ПДК#Уральский УГМС
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