Пожилой рецидивист ограбил учительницу в Екатеринбурге

Злоумышленник, напав на женщину, забрал у нее рюкзак, в котором были ценные вещи. Когда потерпевшая стала сопротивляться, он ударил ее в лицо. После этого женщина отправилась в полицию, рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга.