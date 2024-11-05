tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 11:08

Published 5 ноября, 11:08

Modified 5 ноября, 11:10

Updated 5 ноября, 11:10

Пожилой рецидивист ограбил учительницу в Екатеринбурге

Пожилой рецидивист ограбил учительницу в Екатеринбурге

5 ноября 2024, 11:08
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге злоумышленник отобрал рюкзак у сотрудницы детского сада. Происшествие случилось на улице Чкалова.

Злоумышленник, напав на женщину, забрал у нее рюкзак, в котором были ценные вещи. Когда потерпевшая стала сопротивляться, он ударил ее в лицо. После этого женщина отправилась в полицию, рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга.

Вскоре правоохранители задержали грабителя. Им оказался 60-летний екатеринбуржец, у которого были судимости за грабежи, разбои, кражи и убийство. Рюкзак женщине вернули. Вещи все были на месте, однако задержанный успел потратить 3 000 рублей.

Горожанина заключили под стражу.

Напомним, пьяный житель Екатеринбурга украл у пенсионера сумку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Житель Екатеринбурга ограбил пенсионеров и украл деньги с банковской карты
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина изрезал ножом сожительницу в ЕкатеринбургеЖителя Артемовского изнасиловали и убили в день рожденияЧто известно о семье из Екатеринбурга, в которой произошло убийство младенца
#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Женщина#Криминал#Мужчина#Грабеж#Нападение#Преступление#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика