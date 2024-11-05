Пожилой рецидивист ограбил учительницу в Екатеринбурге

Posted 5 ноября, 11:08
Published 5 ноября, 11:08
Modified 5 ноября, 11:10
Updated 5 ноября, 11:10
Злоумышленник, напав на женщину, забрал у нее рюкзак, в котором были ценные вещи. Когда потерпевшая стала сопротивляться, он ударил ее в лицо. После этого женщина отправилась в полицию, рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга.
Вскоре правоохранители задержали грабителя. Им оказался 60-летний екатеринбуржец, у которого были судимости за грабежи, разбои, кражи и убийство. Рюкзак женщине вернули. Вещи все были на месте, однако задержанный успел потратить 3 000 рублей.
Горожанина заключили под стражу.
Напомним, пьяный житель Екатеринбурга украл у пенсионера сумку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.