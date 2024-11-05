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Posted 5 ноября, 07:02

Published 5 ноября, 07:02

Modified 5 ноября, 07:04

Updated 5 ноября, 07:04

Продавший чертежи с УВЗ житель Нижнего Тагила приговорен к 16 годам

Продавший чертежи с УВЗ житель Нижнего Тагила приговорен к 16 годам

5 ноября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney.
На 16 лет отправится в тюрьму тагильчанин за передачу секретной информации в Украину.

Данил Мухаметов работал на УВЗ инженером-технологом. Его обвиняют в передаче сведений, которые являются гостайной, украинским спецслужбам. Он делал это в течение полугода с осени 2022 года. За это Мухаметов получал деньги.

5 ноября суд назначил обвиняемому 16 лет тюрьмы строгого режима. Кроме того, обвиняемый выплатит 300 тысяч рублей штраф.

Ранее по делу о госизмене была на 12,5 лет тюрьмы осуждена супруга Мухаметова, Виктория, которая также работала на УВЗ. Обоих задержали в прошлом году.

В Екатеринбурге обвинение запросило мужчине 17 лет тюрьмы за продажу чертежей с УВЗ
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Уголовное дело#Екатеринбург#Госизмена
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