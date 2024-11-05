Продавший чертежи с УВЗ житель Нижнего Тагила приговорен к 16 годам

Posted 5 ноября, 07:02
Published 5 ноября, 07:02
Modified 5 ноября, 07:04
Updated 5 ноября, 07:04
Данил Мухаметов работал на УВЗ инженером-технологом. Его обвиняют в передаче сведений, которые являются гостайной, украинским спецслужбам. Он делал это в течение полугода с осени 2022 года. За это Мухаметов получал деньги.
5 ноября суд назначил обвиняемому 16 лет тюрьмы строгого режима. Кроме того, обвиняемый выплатит 300 тысяч рублей штраф.
Ранее по делу о госизмене была на 12,5 лет тюрьмы осуждена супруга Мухаметова, Виктория, которая также работала на УВЗ. Обоих задержали в прошлом году.