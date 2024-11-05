Прогулки по Нижнему Тагилу. Проспект Ленина. Музей

Posted 5 ноября, 05:52
Published 5 ноября, 05:52
Modified 5 ноября, 05:55
Updated 5 ноября, 05:55
В здании на Ленина, 1, где ныне выставочные залы и администрация музея-заповедника, в советские времена размещался Горсовет. Об этом напоминает и старое название остановки общественного транспорта, сохранившееся в памяти ветеранов. В демидовские времена — это здание главного заводоуправления. Его построили в 1833 году по проекту архитектора А. П. Чеботарёва в стиле позднего классицизма с восьмиколонным портиком и лепниной на фронтоне. Красота старинного здания поражает, радует глаз и в современных реалиях.
Одновременно был построен и соседний флигель. При Демидовых там располагались лаборатория, заводской архив, библиотека, «Музеум естественной истории и древностей», который был предшественником современного историко-краеведческого музея с макетом паровоза Черепановых на входе.
Демидовский «Музеум» появился в 1840 году. Его основой послужили экспонаты выставки к визиту в Нижний Тагил в 1837 году цесаревича Александра. В 1891 год, у после объединения коллекций «Музеума» и Выйского завода, был создан «Горнозаводской музеум Нижнетагильского и Луньевского заводов», который открыли для посещения. Во время кризиса начала 20 века, из-за недостатка финансирования, демидовский «музеум» закрыли.
Его вторая жизнь началась после революции: в 1924 году был создан Нижнетагильский краеведческий музей. Музей креп, рос количественно и качественно. Как результат, в конце 80-х годов был создан Нижнетагильский государственный музей-заповедник Горнозаводского дела Среднего Урала, который в 2003 году преобразовали в муниципальное учреждение культуры «Нижнетагильский музей-заповедник „Горнозаводской Урал“.
Только с 2004 по 2015 годы в нём открылись историко-технический музей «Дом Черепановых», музей природы и охраны окружающей среды, музей «Демидовская дача» и маленький, но интересный музей «Лисьегорская башня». В составе музея-заповедника ещё, в частности, ещё краеведческая библиотека, выставочные площадки под открытым небом, фондохранилище, а с 1989 года-музей-завод (бывший завод имени Куйбышева), на базе которого создаётся эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод».
Совершенствуются методы работы с посетителями музеев, выставки, мероприятия становятся всё интереснее. Экспонатов множество, как говорится, на любой вкус. Среди них такие, что славили и будут веками славить Нижний Тагил. Среди них, например, стол из меди Выйского завода, демидовская рудная «горка» из 40 экспонатов, тагильское железо марки «Старый Соболь», которое скручивается, но не ломается, снаряды ВМЗ, громившие врага ещё в первую мировую войну, и лучший в мире, самый массовый танк Великой Отечественной войны Т-34.
Эти и другие экспонаты можно было увидеть и 4 ноября на «Ночи искусств» в историко-краеведческом музее. На выставках работали зоны интерактивных мероприятий, прошли экскурсия, лекция, квиз и квест. Посетители раскрыли секреты картин, портретов и скульптур, проверили свои знания о советских фильмах, узнали о важных событиях в истории региона. На выставке «Путь к Победе» прошли лекции по Великой Отечественной войне от поискового отряда «Соболь» и сотрудников музея.