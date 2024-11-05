Прогулки по Нижнему Тагилу. Проспект Ленина. Музей

В здании на Ленина, 1, где ныне выставочные залы и администрация музея-заповедника, в советские времена размещался Горсовет. Об этом напоминает и старое название остановки общественного транспорта, сохранившееся в памяти ветеранов. В демидовские времена — это здание главного заводоуправления. Его построили в 1833 году по проекту архитектора А. П. Чеботарёва в стиле позднего классицизма с восьмиколонным портиком и лепниной на фронтоне. Красота старинного здания поражает, радует глаз и в современных реалиях.