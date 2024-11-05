Прокуратура нашла нарушения при голосовании за выбор места памятнику Ленина в Ревде

Жалоба была подана активистами. Их претензия состояла в том, что голосование проходило только на Госуслугах, а также в нем могли участвовать дети от 14 лет. Из-за этого многие пенсионеры не смогли оставить свои голоса, сообщает пресс-служба свердловского отделения КПРФ.