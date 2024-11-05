Прокуратура нашла нарушения при голосовании за выбор места памятнику Ленина в Ревде

Posted 5 ноября, 11:00
Published 5 ноября, 11:00
Modified 5 ноября, 11:02
Updated 5 ноября, 11:02
Жалоба была подана активистами. Их претензия состояла в том, что голосование проходило только на Госуслугах, а также в нем могли участвовать дети от 14 лет. Из-за этого многие пенсионеры не смогли оставить свои голоса, сообщает пресс-служба свердловского отделения КПРФ.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что опрос, в той форме, в какой он был представлен гражданам, нарушает нормы закона и ущемляет права граждан.
Напомним, ранее стали известны результаты данного голосования. Так, больше половины жителей Ревды высказались за то, чтобы убрать памятник с главной городской площади.