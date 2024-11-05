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Posted 5 ноября, 11:00

Published 5 ноября, 11:00

Modified 5 ноября, 11:02

Updated 5 ноября, 11:02

Прокуратура нашла нарушения при голосовании за выбор места памятнику Ленина в Ревде

Прокуратура нашла нарушения при голосовании за выбор места памятнику Ленина в Ревде

5 ноября 2024, 11:00
Фото: 1MI.
Прокуратура проверила законность голосования за выбор места для памятника Владимиру Ленину в Ревде. В результате были найдены нарушения.

Жалоба была подана активистами. Их претензия состояла в том, что голосование проходило только на Госуслугах, а также в нем могли участвовать дети от 14 лет. Из-за этого многие пенсионеры не смогли оставить свои голоса, сообщает пресс-служба свердловского отделения КПРФ.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что опрос, в той форме, в какой он был представлен гражданам, нарушает нормы закона и ущемляет права граждан.

Напомним, ранее стали известны результаты данного голосования. Так, больше половины жителей Ревды высказались за то, чтобы убрать памятник с главной городской площади.

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#Ирина Кирилова
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