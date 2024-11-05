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Posted 5 ноября, 05:25

Published 5 ноября, 05:25

Modified 5 ноября, 05:27

Updated 5 ноября, 05:27

Пьяный пассажир авиарейса Екатеринбург — Сочи устроил драку с соседом из-за внешности

Пьяный пассажир авиарейса Екатеринбург — Сочи устроил драку с соседом из-за внешности

5 ноября 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина, летевший из Екатеринбурга в Сочи, устроил драку с другим пассажиром.

Мужчина летел в нетрезвом состоянии, однако большую часть провел спокойно в кресле. Незадолго до снижения самолета он проснулся и, оглядевшись, заметил соседа, внешность которого ему не понравилась, рассказали в Telegram-канале «Авиаторщина».

Пассажир набросился на соседа и стал его бить, в результате чего у пострадавшего оказалась рассечена бровь. После прибытия дебошира задержали полицейские, а другому пассажиру оказали помощь врачи.

Напомним, 16 октября 2024 года два пассажира авиарейса Благовещенск — Екатеринбург нарушали правила общественного порядка в самолете. В итоге их арестовали на 7 суток.

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