Пьяный пассажир авиарейса Екатеринбург — Сочи устроил драку с соседом из-за внешности

Posted 5 ноября, 05:25
Published 5 ноября, 05:25
Modified 5 ноября, 05:27
Updated 5 ноября, 05:27
Мужчина летел в нетрезвом состоянии, однако большую часть провел спокойно в кресле. Незадолго до снижения самолета он проснулся и, оглядевшись, заметил соседа, внешность которого ему не понравилась, рассказали в Telegram-канале «Авиаторщина».
Пассажир набросился на соседа и стал его бить, в результате чего у пострадавшего оказалась рассечена бровь. После прибытия дебошира задержали полицейские, а другому пассажиру оказали помощь врачи.
Напомним, 16 октября 2024 года два пассажира авиарейса Благовещенск — Екатеринбург нарушали правила общественного порядка в самолете. В итоге их арестовали на 7 суток.