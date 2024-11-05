Пьяный пассажир авиарейса Екатеринбург — Сочи устроил драку с соседом из-за внешности

Мужчина летел в нетрезвом состоянии, однако большую часть провел спокойно в кресле. Незадолго до снижения самолета он проснулся и, оглядевшись, заметил соседа, внешность которого ему не понравилась, рассказали в Telegram-канале «Авиаторщина».