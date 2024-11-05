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Posted 5 ноября, 12:05

Published 5 ноября, 12:05

Modified 5 ноября, 12:07

Updated 5 ноября, 12:07

Самый простой и вкусный рецепт кабачковой икры: домашние пальчики оближут

Самый простой и вкусный рецепт кабачковой икры: домашние пальчики оближут

5 ноября 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дом и сад
В этом году в России на славу уродились кабачки и тыквы. Как только не готовят их хозяйки: и маринуют, и жарят, и запекают. А мы предлагаем вам рецепт вкуснейшей икры из кабачков, которую просто сделать, а подать можно к любому блюду.

Кабачковая икра, одно из изобретений советского общепита, не теряет своей популярности уже многие десятилетия. Существует множество разных рецептов этого блюда. А сегодня мы попробуем приготовить икру с морковью.

Вот какие ингредиенты нужны:

  • кабачки — 3 килограмма;
  • свежая морковь — 1 килограмм;
  • репчатый лук — 500 граммов;
  • томатная паста — 250 граммов;
  • рафинированное растительное масло — 200 миллилитров;
  • сахар-песок — 3 столовые ложки;
  • соль — 2 столовые ложки;
  • 9-процентный уксус — 2 столовые ложки;
  • черный молотый перец — кладем по желанию;
  • лаврушка — 2-3 листа (также по желанию).
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Очищенные кабачки необходимо нарезать кубиками. Морковь также вымойте, почистите и натрите — желательно на крупной терке.

Кабачки для заготовки необязательно должны быть молочной спелости, подойдут и зрелые плоды. Томатную пасту можно приобрести в магазине или использовать продукт домашнего производства, — советует Snezhana, автор портала «1000 меню».

Лук очистите, а затем нарежьте небольшими кубиками. Растительное масло нужно разогреть в сковороде, затем добавить лук и обжаривать его до золотистости. Морковь добавляйте к луку чуть позже и обжаривайте, постоянно помешивая, пока она не станет мягкой.

Далее на очереди — кабачки. Их тушат вместе с луком и морковью на среднем огне около 20–30 минут до мягкости. На последнем этапе в овощную смесь добавляют томатную пасту, соль, сахар и черный перец, тушат все вместе еще 15 минут. А в конце необходимо положить уксус, перемешать и тушить еще 5 минут. На этом же этапе нужно положить лаврушку, если вам нравится ее аромат.

Фото: 1MI

Снимите икру с огня и дайте немного остыть. Как следует взбейте полученную смесь блендером — она должна стать однородной. Но если вы предпочитаете более густую текстуру, то оставьте небольшие кусочки.

Банки и крышки вымойте горячей водой с содой или моющим средством, тщательно ополосните. Стерилизуйте их: это можно сделать это на пару, в духовке (нагрев при температуре 120 градусов 15 минут) или в микроволновке (наполнить немного водой и разогревать пять минут). Готовую горячую икру разложите по стерильным банкам, оставляя немного пространства до края (около 1 см) и плотно закрутите крышками.

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Поставьте банки с икрой в большую кастрюлю с водой, чтобы она не доходила до крышек. Стерилизуйте на водяной бане около 10–15 минут (с момента закипания воды). Далее достаньте банки и переверните их вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном темном месте — например, в погребе или кладовой.

Домашняя кабачковая икра, законсервированная таким образом, может храниться до года.
После открытия уберите ее в холодильник и употребите в течение недели.

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Источник: 1000.menu.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Еда#Банки#Кулинария#Заготовки#Икра#Рецепт#Дом и сад#КЦ
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