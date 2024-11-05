Самый простой и вкусный рецепт кабачковой икры: домашние пальчики оближут

Posted 5 ноября, 12:05
Published 5 ноября, 12:05
Modified 5 ноября, 12:07
Updated 5 ноября, 12:07
Кабачковая икра, одно из изобретений советского общепита, не теряет своей популярности уже многие десятилетия. Существует множество разных рецептов этого блюда. А сегодня мы попробуем приготовить икру с морковью.
Вот какие ингредиенты нужны:
Очищенные кабачки необходимо нарезать кубиками. Морковь также вымойте, почистите и натрите — желательно на крупной терке.
Кабачки для заготовки необязательно должны быть молочной спелости, подойдут и зрелые плоды. Томатную пасту можно приобрести в магазине или использовать продукт домашнего производства, — советует Snezhana, автор портала «1000 меню».
Лук очистите, а затем нарежьте небольшими кубиками. Растительное масло нужно разогреть в сковороде, затем добавить лук и обжаривать его до золотистости. Морковь добавляйте к луку чуть позже и обжаривайте, постоянно помешивая, пока она не станет мягкой.
Далее на очереди — кабачки. Их тушат вместе с луком и морковью на среднем огне около 20–30 минут до мягкости. На последнем этапе в овощную смесь добавляют томатную пасту, соль, сахар и черный перец, тушат все вместе еще 15 минут. А в конце необходимо положить уксус, перемешать и тушить еще 5 минут. На этом же этапе нужно положить лаврушку, если вам нравится ее аромат.
Снимите икру с огня и дайте немного остыть. Как следует взбейте полученную смесь блендером — она должна стать однородной. Но если вы предпочитаете более густую текстуру, то оставьте небольшие кусочки.
Банки и крышки вымойте горячей водой с содой или моющим средством, тщательно ополосните. Стерилизуйте их: это можно сделать это на пару, в духовке (нагрев при температуре 120 градусов 15 минут) или в микроволновке (наполнить немного водой и разогревать пять минут). Готовую горячую икру разложите по стерильным банкам, оставляя немного пространства до края (около 1 см) и плотно закрутите крышками.
Поставьте банки с икрой в большую кастрюлю с водой, чтобы она не доходила до крышек. Стерилизуйте на водяной бане около 10–15 минут (с момента закипания воды). Далее достаньте банки и переверните их вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном темном месте — например, в погребе или кладовой.
Домашняя кабачковая икра, законсервированная таким образом, может храниться до года.
После открытия уберите ее в холодильник и употребите в течение недели.
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Источник: 1000.menu.