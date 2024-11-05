Самый простой и вкусный рецепт кабачковой икры: домашние пальчики оближут

Далее на очереди — кабачки. Их тушат вместе с луком и морковью на среднем огне около 20–30 минут до мягкости. На последнем этапе в овощную смесь добавляют томатную пасту, соль, сахар и черный перец, тушат все вместе еще 15 минут. А в конце необходимо положить уксус, перемешать и тушить еще 5 минут. На этом же этапе нужно положить лаврушку, если вам нравится ее аромат.