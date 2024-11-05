Шестилетняя екатеринбурженка стала участницей передачи «Большие и маленькие»

Posted 5 ноября, 13:43
Published 5 ноября, 13:43
Modified 5 ноября, 13:45
Updated 5 ноября, 13:45
Талантливая девочка снялась для передачи на телеканале «Россия К». Юную звездочку отдали на обучение танцам в два года. Сейчас она обучается танцам в студии, где преподает ее мама.
В рамках телепередачи девочка исполнила номер «Фантазерка». По сюжету малыш не мог уснуть и тогда героиня стала делать для него из одеяла животных и бабочек.
Именитый танцор Игорь Цвирко заявил, что из этой девочки выйдет отличная актриса балета. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия К».
Ранее юная певица из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Голос. Дети».