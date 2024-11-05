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Posted 5 ноября, 13:43

Published 5 ноября, 13:43

Modified 5 ноября, 13:45

Updated 5 ноября, 13:45

Шестилетняя екатеринбурженка стала участницей передачи «Большие и маленькие»

Шестилетняя екатеринбурженка стала участницей передачи «Большие и маленькие»

5 ноября 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney.
Девочка из Екатеринбурга восхитила своим талантом звездных столичных танцоров.

Талантливая девочка снялась для передачи на телеканале «Россия К». Юную звездочку отдали на обучение танцам в два года. Сейчас она обучается танцам в студии, где преподает ее мама.

В рамках телепередачи девочка исполнила номер «Фантазерка». По сюжету малыш не мог уснуть и тогда героиня стала делать для него из одеяла животных и бабочек.

Именитый танцор Игорь Цвирко заявил, что из этой девочки выйдет отличная актриса балета. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия К».

Ранее юная певица из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Голос. Дети».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Отдых#Шоу#Танец#Екатеринбург
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