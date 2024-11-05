Сотрудники ГК УГМК-Телеком приняли участие в Международной выставке «Дорога 2024»

Крупнейшая в России отраслевая дискуссионная площадка, которая проходит при поддержке Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства, объединяет экспертов и представителей дорожно-транспортного комплекса страны. Так, в 2024 году одиннадцатую по счету выставку провели в Екатеринбурге. Участие в событии приняло свыше 3 тысяч специалистов дорожного хозяйства, а инновационные разработки представили более 200 крупнейших дорожно-строительных компаний.