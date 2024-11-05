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Posted 5 ноября, 13:46

Published 5 ноября, 13:46

Modified 5 ноября, 13:48

Updated 5 ноября, 13:48

Свердловский боец СВО сбежал из воинской части

Свердловский боец СВО сбежал из воинской части

5 ноября 2024, 13:46
Фото: 1MI.
Участник СВО из Свердловской области Андрей Бурычин задержан при попытке пересечь границу ДНР.

Молодой человек ранее был контужен в ходе спецоперации. Он проходил лечение в психиатрической больнице. Медики признали его не годным к военной службе. Однако молодой человек был с этим категорически не согласен.

Для того, чтобы добиться разрешения участвовать в боевых действиях он решил сбежать из части и поехать в Челябинск к командиру, чтобы убедить его отправить на фронт, сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Андрея, консультанта сервиса «Военпомощь.рф» Петра Портнягина.

Ранее житель Первоуральска отправился на СВО и бесследно исчез.

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