Свердловский боец СВО сбежал из воинской части

Posted 5 ноября, 13:46
Published 5 ноября, 13:46
Modified 5 ноября, 13:48
Updated 5 ноября, 13:48
Молодой человек ранее был контужен в ходе спецоперации. Он проходил лечение в психиатрической больнице. Медики признали его не годным к военной службе. Однако молодой человек был с этим категорически не согласен.
Для того, чтобы добиться разрешения участвовать в боевых действиях он решил сбежать из части и поехать в Челябинск к командиру, чтобы убедить его отправить на фронт, сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Андрея, консультанта сервиса «Военпомощь.рф» Петра Портнягина.
Ранее житель Первоуральска отправился на СВО и бесследно исчез.