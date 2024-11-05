Три дня без света живут жители Косулино в Свердловской области

Компания «Россети Урал» пояснила, что ответственность за состояние электрических сетей в этом поселке лежит на владельцах недвижимости. Представитель компании уточнил, что обращений за помощью по поводу устранения технических неполадок на принадлежащих им сетях не поступало. При этом компания подчеркнула, что их собственное оборудование работает исправно и никаких сбоев на нем зафиксировано не было.