Три дня без света живут жители Косулино в Свердловской области

Posted 5 ноября, 06:37
Published 5 ноября, 06:37
Modified 5 ноября, 06:44
Updated 5 ноября, 06:44
Последние дни были непростыми для жителей поселка Косулино. На улицах Рождественской, Благодатной и Вознесенской пропало электричество, и люди оказались в трудной ситуации. Они были лишены возможности нормально пользоваться своими домами. На момент написания этой статьи люди находились без света уже более суток.
Сообщения, появившиеся в Telegram-канале «Злой Екатеринбург», рисуют мрачную картину происходящего. Жителям приходится сталкиваться с холодом внутри домов, так как температура в помещениях значительно снизилась. Спать приходится в верхней одежде, готовить пищу невозможно, а использование туалета становится проблемой. Дети начали болеть из-за холода и отсутствия нормальных условий проживания.
Компания «Россети Урал» пояснила, что ответственность за состояние электрических сетей в этом поселке лежит на владельцах недвижимости. Представитель компании уточнил, что обращений за помощью по поводу устранения технических неполадок на принадлежащих им сетях не поступало. При этом компания подчеркнула, что их собственное оборудование работает исправно и никаких сбоев на нем зафиксировано не было.