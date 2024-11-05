У мышей просто сдадут нервы: самый необычный способ выгнать грызунов из подвала

Усилить звуковой эффект помогут соответствующие запахи. Если у вас есть кошка, используйте наполнитель из ее лотка. Разложите его в местах, где чаще всего появляются мыши. Доказано, что запах кошачьих феромонов провоцирует у грызунов сильнейший стресс. Скорее всего, у мышей просто сдадут нервы и они сами сбегут из вашего подвала.