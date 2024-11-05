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Posted 5 ноября, 10:58

Published 5 ноября, 10:58

Modified 5 ноября, 11:00

Updated 5 ноября, 11:00

У мышей просто сдадут нервы: самый необычный способ выгнать грызунов из подвала

У мышей просто сдадут нервы: самый необычный способ выгнать грызунов из подвала

5 ноября 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дом и сад
Мыши уничтожают или загрязняют продукты, хранящиеся в погребе или подвале, переносят опасные инфекции, грызут электрические провода и неприятно пахнут. Однако вывести их очень трудно и далеко не все методы борьбы дают эффект. Предлагаем вашему вниманию самый необычный способ борьбы с грызунами.

Стоит только завестись парочке мышей в погребе, как проблема очень быстро усугубляется, так как размножаются эти зверьки с большой скоростью. Даже небольшая популяция может быстро выйти из-под контроля. При этом мыши способны проникать сквозь крохотные щели.

Считается, что мышь способна протиснуться сквозь отверстие, диаметр которого равен рублевой монете, — пишет автор канала «Ваше хозяйство».

С такими суперспособностями грызунам, кажется, все нипочем. Ситуация осложняется и тем, что мыши и крысы обладают хорошим интеллектом и быстро приспосабливаются к опасностям, поэтому человеку приходится изобретать все новые и новые способы борьбы с этими зловредными существами.

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Если вы все перепробовали, а мыши все равно ведут себя по-хозяйски в вашем погребе, попробуйте одной необычное средство — отпугивание с помощью громких звуков.

Включенное на полную громкость радио покажется мышам и крысам слишком утомительным звуковым сопровождением, и они добровольно покинут помещение, — уверяет автор канала «Ваше хозяйство».

Если вы сомневаетесь в том, что болтовня диджеев, звуки классики или рок-музыки могут как-то повлиять на грызунов, попробуйте предложить им звуки природы. Проигрывание криков филина или кошек может отпугнуть мышей, заставит их покинуть территорию и отправиться на поиски более безопасного места.

Фото: 1MI

Усилить звуковой эффект помогут соответствующие запахи. Если у вас есть кошка, используйте наполнитель из ее лотка. Разложите его в местах, где чаще всего появляются мыши. Доказано, что запах кошачьих феромонов провоцирует у грызунов сильнейший стресс. Скорее всего, у мышей просто сдадут нервы и они сами сбегут из вашего подвала.

Кстати, если у вас нет кошки, то можно купить аэрозоли, имитирующие запах кошачьей шерсти или феромонов, в зоомагазинах или ветеринарных аптеках. Они могут использоваться для распыления в проблемных зонах.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Кошка#Подвал#Грызуны#Погреб#Дом и сад#КЦ#Борьба с вредителями#Кошачий запах#Феромоны#Аэрозоли
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