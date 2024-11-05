Угарный газ вместо воздуха, «Солнцепеки» на СВО и жалобы на тагильских перевозчиков

Жители Нижнего Тагила все чаще жалуются на недобросовестных перевозчиков. По словам людей, некоторые водители не просто игнорируют людей на остановках, но и ездят не по времени, а также отказываются сажать женщин с колясками. А еще пассажирам нередко приходится выслушивать грубости в свой адрес.