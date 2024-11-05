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Posted 5 ноября, 16:44

Published 5 ноября, 16:44

Modified 6 ноября, 01:21

Updated 6 ноября, 01:21

Угарный газ вместо воздуха, «Солнцепеки» на СВО и жалобы на тагильских перевозчиков

Угарный газ вместо воздуха, «Солнцепеки» на СВО и жалобы на тагильских перевозчиков

5 ноября 2024, 16:44
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Жителям Тагила снова пришлось дышать угарным газом и оксидом азота. УВЗ отправил на СВО партию новых огнеметов «Солнцепек». Тагильчане вновь жалуются на недобросовестных перевозчиков. Инженер-технолог с УВЗ приговорен к 16 годам за шпионаж. Директор «Горы Белой» покинул свой пост.

В октябре жители Нижнего Тагила шесть дней дышали вредными выбросами — угарным газом и оксидом азота. Самая неблагоприятная обстановка была на Красном Камне. Специалисты предупреждают, что длительное вдыхание этих веществ ведет к серьезным проблемам со здоровьем — головной боли, головокружениям, судорогам и обморокам.

Почти неделю октября жители Нижнего Тагила дышали угарным газом и оксидом азота
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Тагильское предприятие Уралвагонзавод отправило в зону СВО партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Конструкторы модифицировали установку с учетом пожеланий бойцов. Новое орудие перед отправкой прошло серьезные испытания.

Из Тагила на СВО отправилась партия тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
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Жители Нижнего Тагила все чаще жалуются на недобросовестных перевозчиков. По словам людей, некоторые водители не просто игнорируют людей на остановках, но и ездят не по времени, а также отказываются сажать женщин с колясками. А еще пассажирам нередко приходится выслушивать грубости в свой адрес.

Не пускают с коляской, ездят не по времени: тагильчане жалуются на перевозчиков
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Данил Мухаметов, бывший инженер-технолог с УВЗ, продавший чертежи украинским спецслужбам, приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд в Нижнем Тагиле установил, что мужчина раскрывал секретную информацию на протяжении полугода, с осени 2022 года.

Продавший чертежи с УВЗ житель Нижнего Тагила приговорен к 16 годам
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Леонид Гункевич, директор кластера «Гора Белая» покинул свой пост. TagilCity.ru выяснил, что стоит за этими кадровыми изменениями, и связан ли уход Гункевича с предполагаемым конфликтом с Эльмирой Тукановой, руководителем Департамента по развитию туризма.

Леонид Гункевич возглавит туркластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле
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