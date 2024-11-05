Угарный газ вместо воздуха, «Солнцепеки» на СВО и жалобы на тагильских перевозчиков

Posted 5 ноября, 16:44
Published 5 ноября, 16:44
Modified 6 ноября, 01:21
Updated 6 ноября, 01:21
В октябре жители Нижнего Тагила шесть дней дышали вредными выбросами — угарным газом и оксидом азота. Самая неблагоприятная обстановка была на Красном Камне. Специалисты предупреждают, что длительное вдыхание этих веществ ведет к серьезным проблемам со здоровьем — головной боли, головокружениям, судорогам и обморокам.
Тагильское предприятие Уралвагонзавод отправило в зону СВО партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Конструкторы модифицировали установку с учетом пожеланий бойцов. Новое орудие перед отправкой прошло серьезные испытания.
Жители Нижнего Тагила все чаще жалуются на недобросовестных перевозчиков. По словам людей, некоторые водители не просто игнорируют людей на остановках, но и ездят не по времени, а также отказываются сажать женщин с колясками. А еще пассажирам нередко приходится выслушивать грубости в свой адрес.
Данил Мухаметов, бывший инженер-технолог с УВЗ, продавший чертежи украинским спецслужбам, приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд в Нижнем Тагиле установил, что мужчина раскрывал секретную информацию на протяжении полугода, с осени 2022 года.
Леонид Гункевич, директор кластера «Гора Белая» покинул свой пост. TagilCity.ru выяснил, что стоит за этими кадровыми изменениями, и связан ли уход Гункевича с предполагаемым конфликтом с Эльмирой Тукановой, руководителем Департамента по развитию туризма.