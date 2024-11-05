В Екатеринбурге изнасиловавший четырехлетнюю дочь мужчина сядет на 14 лет

Posted 5 ноября, 15:17
Published 5 ноября, 15:17
Modified 5 ноября, 15:19
Updated 5 ноября, 15:19
Все произошло в отсутствии матери, которая в тот момент была на работе. Мужчина совершил насилие над ребенком, однако не знал, что об этом стало известно его девятилетнему сыну, рассказал Е1 адвокат потерпевшей стороны Михаил Пичугов.
Когда мать вернулась домой, мальчик все ей рассказал. Его слова подтвердила и девочка. Женщина сразу же вызвала полицию, на другой день насильника задержали и отправили в СИЗО. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Доказать вину подозреваемого удалось по биологическим следам, которые он оставил на одежде ребенка, а также по свидетельствам девочки в результате работы с психологами. Специалисты при этом установили, что ребенок не склонен к фантазированию и вымыслам.
Педофилу предстоит провести в тюрьме следующие 14 лет, а своей семье он выплатит 500 тысяч рублей.
Ранее в Екатеринбурге на 15 лет осудили мужчину за надругательство над 13-летней школьницей.