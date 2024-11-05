В Екатеринбурге на рабочего рухнула кровля строящегося детского сада

В настоящее время неизвестно, был ли он трудоустроен официально или нет. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Будет установлен ответственный за соблюдение техники безопасности и соблюдение на данной стройплощадке закона об охране труда, сообщает пресс-служба прокуратуры.