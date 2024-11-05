В Екатеринбурге на рабочего рухнула кровля строящегося детского сада

Posted 5 ноября, 13:10
Published 5 ноября, 13:10
Modified 5 ноября, 13:12
Updated 5 ноября, 13:12
ЧП произошло 5 ноября днем на проспекте Космонавтов. Во время строительных работ обрушилась кровля. В результате был ранен один из рабочих.
В настоящее время неизвестно, был ли он трудоустроен официально или нет. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Будет установлен ответственный за соблюдение техники безопасности и соблюдение на данной стройплощадке закона об охране труда, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ранее в Нижнем Тагиле строитель погиб, упав в шахту лифта с девятого этажа.