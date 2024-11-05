tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 13:10

Published 5 ноября, 13:10

Modified 5 ноября, 13:12

Updated 5 ноября, 13:12

В Екатеринбурге на рабочего рухнула кровля строящегося детского сада

В Екатеринбурге на рабочего рухнула кровля строящегося детского сада

5 ноября 2024, 13:10
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге обрушилась кровля при строительстве детского сада. Есть пострадавший.

ЧП произошло 5 ноября днем на проспекте Космонавтов. Во время строительных работ обрушилась кровля. В результате был ранен один из рабочих.

В настоящее время неизвестно, был ли он трудоустроен официально или нет. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Будет установлен ответственный за соблюдение техники безопасности и соблюдение на данной стройплощадке закона об охране труда, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее в Нижнем Тагиле строитель погиб, упав в шахту лифта с девятого этажа.

Возбуждено уголовное дело после смерти рабочего при падении с крыши в Нижней Туре
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Обрушение#ЧП#Обрушение кровли#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика