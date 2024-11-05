В Екатеринбурге умерла жена участника СВО, которую выселяли из единственного жилья

Posted 5 ноября, 10:04
Published 5 ноября, 10:04
Modified 5 ноября, 10:06
Updated 5 ноября, 10:06
По словам дочери умершей женщины, в октябре ее положили в стационар. Медики пытались ей помочь, однако ее состояние становилось хуже и вскоре екатеринбурженка умерла, пишет Ура.ру.
Известно, что незадолго до смерти с горожанкой связались из администрации города и сказали, что ее пригласят подписывать документы, после чего квартира снова станет ее собственностью.
Напомним, женщина два месяца не оплачивала ипотеку, в связи с чего ей из банка стали поступать угрозы, что у нее отберут квартиру. После огласки данной ситуации ей дали отсрочку для подготовки к судебному разбирательству.