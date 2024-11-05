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Posted 5 ноября, 10:04

Published 5 ноября, 10:04

Modified 5 ноября, 10:06

Updated 5 ноября, 10:06

В Екатеринбурге умерла жена участника СВО, которую выселяли из единственного жилья

В Екатеринбурге умерла жена участника СВО, которую выселяли из единственного жилья

5 ноября 2024, 10:04
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге умерла местная жительница, которую вместе с 12-летним сыном выселяли из единственного жилья за долги.

По словам дочери умершей женщины, в октябре ее положили в стационар. Медики пытались ей помочь, однако ее состояние становилось хуже и вскоре екатеринбурженка умерла, пишет Ура.ру.

Известно, что незадолго до смерти с горожанкой связались из администрации города и сказали, что ее пригласят подписывать документы, после чего квартира снова станет ее собственностью.

Напомним, женщина два месяца не оплачивала ипотеку, в связи с чего ей из банка стали поступать угрозы, что у нее отберут квартиру. После огласки данной ситуации ей дали отсрочку для подготовки к судебному разбирательству.

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