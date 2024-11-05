В Минсельхозе назвали высокие зарплаты главной причиной роста цен на сливочное масло

Posted 5 ноября, 16:15
Published 5 ноября, 16:15
Modified 5 ноября, 16:17
Updated 5 ноября, 16:17
Глава Минсельхоза Оксана Лут считает, что высокие доходы жителей России могли повлиять на производство этого молочного продукта и политику ценообразования.
Люди покупают больше масла, то есть спрос на продукт резко увеличился. Когда доходы населения были ниже, продажи шли не так активно. Также на цены влияет подорожание логистики, упаковки и т. д.
При этом высокие цены на масло Оксана Лут назвала «временным дисбалансом».
Напомним, что за минувшие месяцы 2024 года сливочное масло выросло в цене почти на 25%. Правительство РФ приняло решение увеличить объем импорта из Индии, Ирана и Турции.