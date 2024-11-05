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Posted 5 ноября, 16:15

Published 5 ноября, 16:15

Modified 5 ноября, 16:17

Updated 5 ноября, 16:17

Минсельхоз: сливочное масло дорожает из-за слишком высоких зарплат россиян

В Минсельхозе назвали высокие зарплаты главной причиной роста цен на сливочное масло

5 ноября 2024, 16:15
Фото: 1MI.

Минсельхоз: сливочное масло дорожает из-за слишком высоких зарплат россиян

В Минсельхозе назвали одну из причин высоких цен на сливочное масло — виноваты высокие зарплаты россиян.

Глава Минсельхоза Оксана Лут считает, что высокие доходы жителей России могли повлиять на производство этого молочного продукта и политику ценообразования.

Люди покупают больше масла, то есть спрос на продукт резко увеличился. Когда доходы населения были ниже, продажи шли не так активно. Также на цены влияет подорожание логистики, упаковки и т. д.

При этом высокие цены на масло Оксана Лут назвала «временным дисбалансом».

Напомним, что за минувшие месяцы 2024 года сливочное масло выросло в цене почти на 25%. Правительство РФ приняло решение увеличить объем импорта из Индии, Ирана и Турции.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Экономика#Цены#Россия#Свердловская область#Продукты#Минсельхоз#Подорожание#Екатеринбург#Сливочное масло
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