В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным работником завода ЖБИ

Posted 5 ноября, 07:58
Published 5 ноября, 07:58
Modified 5 ноября, 08:00
Updated 5 ноября, 08:00
Стрелкова Любовь ушла из жизни на 73-м году жизни. Всю жизнь она трудилась на заводе и пользовалась уважением коллег и руководства. Она по-настоящему любила эту нелегкую профессию и справлялась с работой на равне с мужчинами.
Коллеги вспоминают ее как порядочного и очень сильного человека. Она была инициативная и позитивная.
На заводе Стрелкова Любовь отработала 42 года, а затем вышла на пенсию и посвятила время семье. Там она также всю себя отдавала родным, спешила всем помочь и поддержать. Об этом TagilCity.ru рассказали в «Реквием».
Прощание с почетной тагильчанкой состоится 6 ноября в 13.30, в «Реквием».
Ранее в Нижнем Тагиле простились с заслуженным учителем физики и математики Ниной Дудиной.