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Posted 5 ноября, 07:58

Published 5 ноября, 07:58

Modified 5 ноября, 08:00

Updated 5 ноября, 08:00

В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным работником завода ЖБИ

В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным работником завода ЖБИ

5 ноября 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным работником завода ЖБИ №2 Стрелковой Любовью.

Стрелкова Любовь ушла из жизни на 73-м году жизни. Всю жизнь она трудилась на заводе и пользовалась уважением коллег и руководства. Она по-настоящему любила эту нелегкую профессию и справлялась с работой на равне с мужчинами.

Коллеги вспоминают ее как порядочного и очень сильного человека. Она была инициативная и позитивная.

На заводе Стрелкова Любовь отработала 42 года, а затем вышла на пенсию и посвятила время семье. Там она также всю себя отдавала родным, спешила всем помочь и поддержать. Об этом TagilCity.ru рассказали в «Реквием».

Фото: «Реквием»

Прощание с почетной тагильчанкой состоится 6 ноября в 13.30, в «Реквием».

Ранее в Нижнем Тагиле простились с заслуженным учителем физики и математики Ниной Дудиной.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Умерла#Скончалась
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