В Новоуральске мужчина задолжал своей дочери более полумиллиона рублей алиментов

Posted 5 ноября, 06:17
Published 5 ноября, 06:17
Modified 5 ноября, 06:19
Updated 5 ноября, 06:19
Отец девочки платил алименты не регулярно, в результате чего задолжал ей 591 тысячу рублей.
Сначала нерадивому отцу назначили 20 часов обязательных работ. Однако мужчина их не отбыл. Впоследствии против него завели уголовное дело, грозящее ему лишением свободы сроком до года.
Понимая серьезность ситуации, мужчина выплатил дочери весь долг. После этого уголовное дело было прекращено, сообщает областная служба судебных приставов.
Ранее должник по алиментам в Екатеринбурге пытался слиться со стеной от приставов.