В поселках Нижнего Тагила отключат электричество из-за плановых работ

Posted 5 ноября, 12:12
Published 5 ноября, 12:12
Modified 5 ноября, 12:14
Updated 5 ноября, 12:14
Организация будет проводить наладку нового техоборудования электросетевой инфраструктуры. Чтобы ввести технику в эксплуатацию и настроить ее, необходимо сделать ряд работ.
Так, от подстанции «Черноисточинск» проложено шесть километров кабельных линий, которые позволят повысить уровень и надежность энергопотребления в населенных пунктах.
С 9.00 до 18.00 возможны кратковременные ограничения энергоснабжения потребителей в поселках Студеный и Антоновский, а также в поселке Черноисточинск (ул. Гоголя, ул. Садовая, ул. Кирова, ул. Мира, ул. Шадрина, ул. Советская, ул. Чапаева, ул. Береговая, ул. Юбилейная, ул. Первомайская, ул. М. Сибиряка, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Больничная, ул. Ленина, ул. Фабричная, ул. Совхозная, ул. Восточная, ул. Таежная, ул. Ушкова, ул. Свердлова, ул. Калинина), — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».
Напомним, 5 ноября 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле отключили электричество из-за ремонтных работ.