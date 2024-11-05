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Posted 5 ноября, 05:31

Published 5 ноября, 05:31

Modified 5 ноября, 05:33

Updated 5 ноября, 05:33

В Талице ребенок утонул в яме с водой

В Талице ребенок утонул в яме с водой

5 ноября 2024, 05:31
Фото: Свердловская прокуратура.
В Талице 9-летний мальчик упал в выкопанную для протяжки линии газопровода яму и утонул.

Трагедия произошла 4 ноября днем. Мальчик пошел в магазин и долго не возвращался. Тогда родители отправились его искать.

Ребенка нашли в ста метрах от дома уже бездыханным. Мальчик лежал в глубокой яме с водой. Яму шириной полтора метра и глубиной около двух метров выкопали для прокладки газопровода и не огородили.

Родители отвезли ребенка в больницу, но спасти его не удалось. Свердловская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, сообщает ведомство.

Ранее под Нижним Тагилом два 9-летних ребенка утонули в болоте.

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