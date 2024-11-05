В Талице ребенок утонул в яме с водой

Posted 5 ноября, 05:31
Published 5 ноября, 05:31
Modified 5 ноября, 05:33
Updated 5 ноября, 05:33
Трагедия произошла 4 ноября днем. Мальчик пошел в магазин и долго не возвращался. Тогда родители отправились его искать.
Ребенка нашли в ста метрах от дома уже бездыханным. Мальчик лежал в глубокой яме с водой. Яму шириной полтора метра и глубиной около двух метров выкопали для прокладки газопровода и не огородили.
Родители отвезли ребенка в больницу, но спасти его не удалось. Свердловская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, сообщает ведомство.
Ранее под Нижним Тагилом два 9-летних ребенка утонули в болоте.