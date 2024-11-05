В Талице возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в яме с водой

Posted 5 ноября, 08:20
Published 5 ноября, 08:20
Modified 5 ноября, 08:22
Updated 5 ноября, 08:22
Тем, чья вина за трагедию будет доказана, грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в СК по Свердловской области.
В рамках следствия проводятся все необходимые действия. В частности опрашивается семья мальчика, запрашиваются характеристики. Также будет проверена и компания, ответственная за проведение работ.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший мальчик воспитывался в семье с матерью и отчимом. Также у него была младшая сестра.
Напомним, трагедия случилась 4 ноября. Мальчик жил в одном из частных домов на улице Шашмалова в Талице. Он пошел в магазин, но домой не вернулся. Родители отправились искать ребенка и обнаружили его в яме, наполненной водой. На место была вызвана скорая помощь. Медики пытались реанимировать ребенка, но им это не удалось.