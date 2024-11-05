В Талице возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в яме с водой

Напомним, трагедия случилась 4 ноября. Мальчик жил в одном из частных домов на улице Шашмалова в Талице. Он пошел в магазин, но домой не вернулся. Родители отправились искать ребенка и обнаружили его в яме, наполненной водой. На место была вызвана скорая помощь. Медики пытались реанимировать ребенка, но им это не удалось.