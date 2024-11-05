tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 08:20

Published 5 ноября, 08:20

Modified 5 ноября, 08:22

Updated 5 ноября, 08:22

В Талице возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в яме с водой

В Талице возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в яме с водой

5 ноября 2024, 08:20
Фото: СК по Свердловской области.
После смерти мальчика в яме с водой в Талице следственные органы возбудили уголовное дело. В полиции заявили, что безнаказанными виновные не останутся.

Тем, чья вина за трагедию будет доказана, грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в СК по Свердловской области.

В рамках следствия проводятся все необходимые действия. В частности опрашивается семья мальчика, запрашиваются характеристики. Также будет проверена и компания, ответственная за проведение работ.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший мальчик воспитывался в семье с матерью и отчимом. Также у него была младшая сестра.

Напомним, трагедия случилась 4 ноября. Мальчик жил в одном из частных домов на улице Шашмалова в Талице. Он пошел в магазин, но домой не вернулся. Родители отправились искать ребенка и обнаружили его в яме, наполненной водой. На место была вызвана скорая помощь. Медики пытались реанимировать ребенка, но им это не удалось.

Годовалый ребенок сломал ногу в детском саду Каменска-Уральского
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области 7-летний ребенок попал под машинуВ Свердловской области 4-летний ребенок получил травмы в массовом ДТПДве женщины и ребенок застряли в уличном лифте в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Свердловская область#Смерть#Уголовное дело#Несчастный случай#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика