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Posted 5 ноября, 13:15

Published 5 ноября, 13:15

Modified 5 ноября, 13:17

Updated 5 ноября, 13:17

Воду после варки макарон не выливаю и хорошо экономлю: 7 способов ее использования

Воду после варки макарон не выливаю и хорошо экономлю: 7 способов ее использования

5 ноября 2024, 13:15
Фото: Photo by Christine Sandu on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
У хорошей хозяйки все идет в дело. Вот и воду из-под сваренных макарон они не выливают, а применяют в самых разных житейских ситуациях. Делимся с вами полезными лайфхаками по ее использованию.

После варки макарон образуется вода, в которой находится крахмал, вымытый из макаронных изделий. Эта вода очень полезна и может быть использована по-разному.

Приготовление соуса

Крахмалистая вода идеально подходит для приготовления соусов, особенно на основе томатов или сливок, так как она помогает добиться нужной кремовой консистенции. Соус получается очень вкусным и ароматным.

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Замешивание теста

Вода от варки макарон может служить отличной основой для замешивания теста для пиццы или хлеба. Крахмал в воде улучшает текстуру теста, делая его более эластичным и воздушным.

Полив растений

Если в воду не добавлялась соль, ее можно использовать для полива растений. Богатая крахмалом вода помогает растениям, особенно комнатным, получать дополнительно питательные вещества.

Бульон для супов

Воду от макарон можно добавлять в супы или рагу вместо обычного бульона или воды. Это Благодаря крахмалу, блюдо получается более насыщенным и очень вкусным.

Приготовление блюд из бобовых

Используйте воду для замачивания или варки бобовых. Крахмалистая вода ускоряет время приготовления и делает такие блюда более мягкими и ароматными.

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Замачивание одежды и выведение пятен

Удивительно, но если замочить ваши вещи в макаронной воде, то любые пятна отстираются намного проще. Кроме того, макаронная вода является идеальным смягчителем-кондиционером. Если добавить ее при полоскании, то белье будет мягким и нежным на ощупь.

Мытье волос

Многие красавицы-модницы давно и очень успешно ополаскивают волосы после мытья водой из-под макарон.

Ополаскивание волос после мытья крахмальной водой придает им блеск и шелковистость, — уверяют эксперты портала «Поговорим».

Если вы до сих пор безжалостно выливали воду после варки макарон в раковину, немедленно прекратите делать это! Ведь это замечательное средство позволит вам существенно сэкономить на бытовой химии.

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