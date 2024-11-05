Воду после варки макарон не выливаю и хорошо экономлю: 7 способов ее использования

Posted 5 ноября, 13:15
Published 5 ноября, 13:15
Modified 5 ноября, 13:17
Updated 5 ноября, 13:17
После варки макарон образуется вода, в которой находится крахмал, вымытый из макаронных изделий. Эта вода очень полезна и может быть использована по-разному.
Крахмалистая вода идеально подходит для приготовления соусов, особенно на основе томатов или сливок, так как она помогает добиться нужной кремовой консистенции. Соус получается очень вкусным и ароматным.
Вода от варки макарон может служить отличной основой для замешивания теста для пиццы или хлеба. Крахмал в воде улучшает текстуру теста, делая его более эластичным и воздушным.
Если в воду не добавлялась соль, ее можно использовать для полива растений. Богатая крахмалом вода помогает растениям, особенно комнатным, получать дополнительно питательные вещества.
Воду от макарон можно добавлять в супы или рагу вместо обычного бульона или воды. Это Благодаря крахмалу, блюдо получается более насыщенным и очень вкусным.
Используйте воду для замачивания или варки бобовых. Крахмалистая вода ускоряет время приготовления и делает такие блюда более мягкими и ароматными.
Удивительно, но если замочить ваши вещи в макаронной воде, то любые пятна отстираются намного проще. Кроме того, макаронная вода является идеальным смягчителем-кондиционером. Если добавить ее при полоскании, то белье будет мягким и нежным на ощупь.
Многие красавицы-модницы давно и очень успешно ополаскивают волосы после мытья водой из-под макарон.
Ополаскивание волос после мытья крахмальной водой придает им блеск и шелковистость, — уверяют эксперты портала «Поговорим».
Если вы до сих пор безжалостно выливали воду после варки макарон в раковину, немедленно прекратите делать это! Ведь это замечательное средство позволит вам существенно сэкономить на бытовой химии.
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