Воду после варки макарон не выливаю и хорошо экономлю: 7 способов ее использования

Удивительно, но если замочить ваши вещи в макаронной воде, то любые пятна отстираются намного проще. Кроме того, макаронная вода является идеальным смягчителем-кондиционером. Если добавить ее при полоскании, то белье будет мягким и нежным на ощупь.