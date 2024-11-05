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Posted 5 ноября, 03:24

Published 5 ноября, 03:24

Modified 5 ноября, 03:26

Updated 5 ноября, 03:26

Женщина в Екатеринбурге сбила двух пешеходов на перекрестке

Женщина в Екатеринбурге сбила двух пешеходов на перекрестке

5 ноября 2024, 03:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Екатеринбурге 59-летняя местная жительница наехала на двух пешеходов на пересечении улиц Луначарского — Карла Маркса. ДТП случилось вечером 4 ноября 2024 года.

Горожанка, ехавшая за рулем иномарки Volkswagen Touareg, во время поворота на левую сторону не пропустила двух молодых людей, в результате чего произошел наезд, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате ЧП получили травмы девушка и юноша. Обоих пострадавших отвезли в медучреждение. После ДТП идет проверка.

Напомним, 4 ноября 2024 года в центре Екатеринбурга автомобиль, выехавший на тротуар, влетел в забор.

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