Женщина в Екатеринбурге сбила двух пешеходов на перекрестке

Posted 5 ноября, 03:24
Published 5 ноября, 03:24
Modified 5 ноября, 03:26
Updated 5 ноября, 03:26
Горожанка, ехавшая за рулем иномарки Volkswagen Touareg, во время поворота на левую сторону не пропустила двух молодых людей, в результате чего произошел наезд, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате ЧП получили травмы девушка и юноша. Обоих пострадавших отвезли в медучреждение. После ДТП идет проверка.
Напомним, 4 ноября 2024 года в центре Екатеринбурга автомобиль, выехавший на тротуар, влетел в забор.