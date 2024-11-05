Житель Первоуральска отправился на СВО и бесследно исчез

Posted 5 ноября, 10:49
Published 5 ноября, 10:49
Modified 5 ноября, 10:51
Updated 5 ноября, 10:51
Отправиться на СВО уралец хотел еще в прошлом году, но вышло так, что собрался только в текущем. Родным о своем отъезде мужчина сообщил за несколько дней до отправки.
Первое время боец был на связи, но уже через три недели звонки прекратились, пишет Е1. По словам его сестры, 18 июня ее брат отбыл из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. Оттуда его отправили на обучение под Авдеевку. Во время своего последнего звонка мужчина сообщил, что пошел на задание. После этого он больше не звонил.
Родные звонили в часть, к которой прикреплен Фидан, но там сообщили, что данных о пропаже нет. Также на горячей линии родственникам сообщили, что в списке пропавших без вести мужчина не числится.
Семья также обратилась к омбудсмену Татьяне Мерзляковой. В ее пресс-службе рассказали, что уже готовится запрос в часть, где служит мужчина. Также к ситуации подключился депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, в бригаде бойца уже подтвердили, что он без вести пропал.
Напомним, ранее троих пропавших бойцов из Свердловской области нашли в украинском плену.