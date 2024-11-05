Житель Первоуральска отправился на СВО и бесследно исчез

Первое время боец был на связи, но уже через три недели звонки прекратились, пишет Е1. По словам его сестры, 18 июня ее брат отбыл из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. Оттуда его отправили на обучение под Авдеевку. Во время своего последнего звонка мужчина сообщил, что пошел на задание. После этого он больше не звонил.