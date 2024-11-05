tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 10:49

Published 5 ноября, 10:49

Modified 5 ноября, 10:51

Updated 5 ноября, 10:51

Житель Первоуральска отправился на СВО и бесследно исчез

Житель Первоуральска отправился на СВО и бесследно исчез

5 ноября 2024, 10:49
Фото: 1MI.
Житель первоуральска Фидан Абраров пропал на СВО. 38-летний мужчина отправился в зону боевых действий в июне текущего года. Последний раз на связь он выходил около 4 месяцев назад. Мать и сестра его разыскивают.

Отправиться на СВО уралец хотел еще в прошлом году, но вышло так, что собрался только в текущем. Родным о своем отъезде мужчина сообщил за несколько дней до отправки.

Первое время боец был на связи, но уже через три недели звонки прекратились, пишет Е1. По словам его сестры, 18 июня ее брат отбыл из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. Оттуда его отправили на обучение под Авдеевку. Во время своего последнего звонка мужчина сообщил, что пошел на задание. После этого он больше не звонил.

Родные звонили в часть, к которой прикреплен Фидан, но там сообщили, что данных о пропаже нет. Также на горячей линии родственникам сообщили, что в списке пропавших без вести мужчина не числится.

Семья также обратилась к омбудсмену Татьяне Мерзляковой. В ее пресс-службе рассказали, что уже готовится запрос в часть, где служит мужчина. Также к ситуации подключился депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, в бригаде бойца уже подтвердили, что он без вести пропал.

Напомним, ранее троих пропавших бойцов из Свердловской области нашли в украинском плену.

Волонтеры помогли раненому на СВО бойцу из Нижнего Тагила найти родственников
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Поиск#Пропавшие#Екатеринбург#Боец#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика