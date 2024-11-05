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Posted 5 ноября, 05:05

Published 5 ноября, 05:05

Modified 5 ноября, 05:07

Updated 5 ноября, 05:07

Жители Екатеринбурга застряли на станции из-за задержки электрички

Жители Екатеринбурга застряли на станции из-за задержки электрички

5 ноября 2024, 05:05
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пассажиры застряли на станции Первомайская из-за того, что была задержана электричка, ехавшая в Каменск-Уральский. Инцидент произошел 4 ноября 2024 года.

Сообщается, что электричка опаздывала на 2 часа, из-за чего пассажирам пришлось стоять вышеуказанное время, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

После этого междугородний поезд приехал в пункт назначения. По какой причине случилась задержка — неизвестно.

Напомним, 11 октября 2024 года электричка, следовавшая рейсом Екатеринбург — Бокситы, сломалась в середине пути. Пассажиров пересадили в другой транспорт.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Транспорт#Каменск-Уральский#Пассажиры#ЧП#Задержка#Электричка#Станция#Общественный транспорт#Екатеринбург#Инцидент
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