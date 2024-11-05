Жители Екатеринбурга застряли на станции из-за задержки электрички

Posted 5 ноября, 05:05
Published 5 ноября, 05:05
Modified 5 ноября, 05:07
Updated 5 ноября, 05:07
Сообщается, что электричка опаздывала на 2 часа, из-за чего пассажирам пришлось стоять вышеуказанное время, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
После этого междугородний поезд приехал в пункт назначения. По какой причине случилась задержка — неизвестно.
Напомним, 11 октября 2024 года электричка, следовавшая рейсом Екатеринбург — Бокситы, сломалась в середине пути. Пассажиров пересадили в другой транспорт.