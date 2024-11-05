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Posted 5 ноября, 03:48

Published 5 ноября, 03:48

Modified 5 ноября, 03:50

Updated 5 ноября, 03:50

Жители поселка под Екатеринбургом остались без света более, чем на сутки

Жители поселка под Екатеринбургом остались без света более, чем на сутки

5 ноября 2024, 03:48
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Косулино под Екатеринбургом местные жители остались без электричества более, чем на сутки.

Электроэнергия пропала на улицах Благодатная, Вознесенская и Рождественская. По словам очевидцев, в домах очень холодно, из-за чего приходится спать в верхней одежде, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также местные жители сообщили, что у них простыли дети. В организации «Россети Урал» отметили, что за помощью к ним никто не обращался. Кроме того, на их сетях технологических нарушений нет.

Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле некоторые улицы на Тагилстрое остались без холодной воды из-за коммунальной аварии.

Деревня под Екатеринбургом больше недели назад осталась без связи
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#Елизавета Зиборова#Общество#Электричество#ЖКХ#Очевидцы#Жалобы#Поселок#Екатеринбург#Местные жители
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