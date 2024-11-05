Жители поселка под Екатеринбургом остались без света более, чем на сутки

Posted 5 ноября, 03:48
Published 5 ноября, 03:48
Modified 5 ноября, 03:50
Updated 5 ноября, 03:50
Электроэнергия пропала на улицах Благодатная, Вознесенская и Рождественская. По словам очевидцев, в домах очень холодно, из-за чего приходится спать в верхней одежде, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также местные жители сообщили, что у них простыли дети. В организации «Россети Урал» отметили, что за помощью к ним никто не обращался. Кроме того, на их сетях технологических нарушений нет.
Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле некоторые улицы на Тагилстрое остались без холодной воды из-за коммунальной аварии.