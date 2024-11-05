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Posted 5 ноября, 06:27

Published 5 ноября, 06:27

Modified 5 ноября, 06:29

Updated 5 ноября, 06:29

Жителям Свердловской области напомнили об опасности тонкого льда на водоемах

Жителям Свердловской области напомнили об опасности тонкого льда на водоемах

5 ноября 2024, 06:27
Фото: 1MI.
Сотрудники МЧС в Свердловской области проводят рейды на водоемах и беседуют с рыбаками о правилах безопасности на водоемах с неокрепшим льдом.

Так, несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрыты льдом, его толщины еще недостаточно для того, чтобы люди по нему ходили.

В связи с этим сотрудники экстренной службы Нижнего Тагила проводят с горожанами беседы о правилах безопасности и рекомендуют говорить об этом со своими детьми, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Кроме того, специалисты рассказывают о том, как проводить первую помощь во время обморожения или переохлаждения. Такие же предупредительные меры в работе с населением предприняли сотрудники пожарно-спасательной части Карпинска.

Напомним, 20 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на Муринском пруду гуляли несколько человек.

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