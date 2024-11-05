Жителям Свердловской области напомнили об опасности тонкого льда на водоемах

Posted 5 ноября, 06:27
Published 5 ноября, 06:27
Modified 5 ноября, 06:29
Updated 5 ноября, 06:29
Так, несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрыты льдом, его толщины еще недостаточно для того, чтобы люди по нему ходили.
В связи с этим сотрудники экстренной службы Нижнего Тагила проводят с горожанами беседы о правилах безопасности и рекомендуют говорить об этом со своими детьми, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Кроме того, специалисты рассказывают о том, как проводить первую помощь во время обморожения или переохлаждения. Такие же предупредительные меры в работе с населением предприняли сотрудники пожарно-спасательной части Карпинска.
Напомним, 20 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на Муринском пруду гуляли несколько человек.